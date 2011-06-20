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Путешествие биткоина к высотам мирового одобрения можно считать открытым

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Старый Сегодня, 08:21
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 15.09.2017
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
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Путешествие биткоина к высотам мирового одобрения можно считать открытым
Форумчанам привет. Решил поделиться своими статьями и здесь. Ответьте - интересный и мой стиль для Вас?

С момента создания криптовалюты прошло уже восемь лет, и только сейчас биткоин постепенно завоевывает позиции общественного авторитета. Цифровая валюта, использующая технологию блокчейна для более безопасных и эффективных транзакций, медленно, но верно вытесняет банки.

Об этом утверждает Дон Тэпскот, соавтор книги "Революция блокчейн: как технология, стоящая за биткоином, изменит валюту, бизнес и весь мир".

После того, как цена BTC выросла на невероятные 700% за последний год, многие инвесторы стали говорить о нем как о "финансовом пузыре" . Пока многие задаются вопросом о прочности позиций криптовалюты на рынке финансов, Тэпскот объясняет, что сила, которой движет биткоин, настолько могущественна, что подобные вопросы теряют основание.

Действительно, банки во многом проигрывают цифровым валютам. Взять хотя бы проценты за совершение транзакций - комиссия может достигать 40% от суммы. В криптовалютных обменах все намного проще: здесь исключается посредник, и за счёт этого снижаются проценты и вороятность мошеннических вмешательств.

Гарантирует безопасность и внедряющаяся многими обменниками система депонирования платежей. А криптографические коды, используемые в криптовалюте,сводят риски математического взлома к нулю.

Виталий Шумилов.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:23
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