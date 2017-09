Aisller Главный модератор

Северная Корея угрожает “утопить” Японию ядерным ударом “Япония больше не должна находиться возле нас, - заявило государственное корейское центральное информационное агентство в четверг, ссылаясь на заявление Корейского Азиатско-Тихоокеанского Комитета Мира. - Четыре острова архипелага могут уйти под воду после удара ядерной бомбы Чучхе”.



Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга назвал подобные комментарии “чрезвычайно провокационными”, что толкнуло вону вниз. “Если Северная Корея продолжит придерживаться подобного курса, то страна станет все более изолированной от внешнего мира, - заявил Суга журналистам в четверг в Токио. - Помимо новой резолюции ООН и соответствующих соглашений, международное сообщество должно максимизировать давление на Северную Корею, чтобы страна изменила курс своей политики”.



Новые санкции ООН последовали после шестого и наиболее мощного ядерного испытания ранее в этом месяце. В конце августа режим запустил баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии, заявив, что “играет мускулами”, чтобы показать свое отношение к военным учениям США и Южной Кореи. Лидер страны Ким Чен Ын также заявил, что это “прелюдия” перед ударом по Гуаму. Северная Корея и ранее угрожала запусками по Японии и США.



North Korea Threatens to Use Nuclear Weapon to 'Sink' Japan, Bloomberg, Sep 14

