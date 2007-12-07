Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,539 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Северная Корея угрожает “утопить” Японию ядерным ударом

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:51
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,756
Благодарностей: 6,450
Записей в блоге: 21
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Северная Корея угрожает “утопить” Японию ядерным ударом
Северная Корея угрожает использованием ядерного оружия против Японии, что далее усиливает эскалацию напряженности в Азии после введения ООН санкций в начале недели. “Япония больше не должна находиться возле нас, - заявило государственное корейское центральное информационное агентство в четверг, ссылаясь на заявление Корейского Азиатско-Тихоокеанского Комитета Мира. - Четыре острова архипелага могут уйти под воду после удара ядерной бомбы Чучхе”.

Главный секретарь кабинета министров Японии Йошихиде Суга назвал подобные комментарии “чрезвычайно провокационными”, что толкнуло вону вниз. “Если Северная Корея продолжит придерживаться подобного курса, то страна станет все более изолированной от внешнего мира, - заявил Суга журналистам в четверг в Токио. - Помимо новой резолюции ООН и соответствующих соглашений, международное сообщество должно максимизировать давление на Северную Корею, чтобы страна изменила курс своей политики”.

Новые санкции ООН последовали после шестого и наиболее мощного ядерного испытания ранее в этом месяце. В конце августа режим запустил баллистическую ракету, которая пролетела над территорией Японии, заявив, что “играет мускулами”, чтобы показать свое отношение к военным учениям США и Южной Кореи. Лидер страны Ким Чен Ын также заявил, что это “прелюдия” перед ударом по Гуаму. Северная Корея и ранее угрожала запусками по Японии и США.

North Korea Threatens to Use Nuclear Weapon to 'Sink' Japan, Bloomberg, Sep 14
Источник
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Возвращаем 28% от спреда в Exness
Бездепозитный бонус 200$ от FreshForex
Как распознать токсичного клиента?
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Северная Корея всерьез занялась майнингом криптовалют moskva Горячие новости 1 30.07.2017 12:40
На чем зарабатывает деньги Северная Корея Адрон Новости в мире финансов и инвестиций 4 02.07.2017 13:20
Северная Корея крадет биткоины у других стран bizneser Новости криптовалют 1 19.04.2017 22:18
Северная Корея запустила собственные платежные карты CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 11.09.2015 02:40
Посол России угрожал Дании ядерным ударом Gilan Политика и экономика 2 23.03.2015 01:42

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар BiziAlen
Ваши личные игрушки антистресс. Расскажите как вы успокаиваете нервишки)
От BiziAlen в разделе «Здоровье и спорт»
Аватар BiziAlen
JP Morgan может инвестировать $200 млн. в Яндекс.Такси
От BiziAlen в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар MyinvestBlog
Socialbitcoin-Socialbitcoin.io
От MyinvestBlog в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар bakster
BS Trade Pro - bstradepro.com
От bakster в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Ю_ЗвЕРь
8 Марта
От Ю_ЗвЕРь в разделе «Курилка»
Аватара нет
Создание сайтов на DLE
От webdiz в разделе «Сайтостроение: общий форум»
.     
Пользователей
422,539
Тем
489,010
Сообщений
12,173,659

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram