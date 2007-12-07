Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,539 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Как рубль отреагирует на снижение Банком России ставки на 50 пунктов?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Держим руку на пульсе рынка, обсуждаем новости и слухи рынка Forex.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 07:44
#1
Главный модератор
Главные модераторы
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 13,756
Благодарностей: 6,450
Записей в блоге: 21
УГ: 2
подарки
награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Как рубль отреагирует на снижение Банком России ставки на 50 пунктов?
Основным фактором поддержки рубля выступают по-прежнему операции кэрри-трейд, в широком понимании этого слова. Вчерашние аукционы ОФЗ вновь подтвердили это. Вторую неделю подряд Минфин не ощутил видимых проблем с размещением 40 млрд руб. нового долга, на этот раз, предложив умеренную премию по доходности ко вторичному рынку: +4 б.п. для 9.5-летней 26207 и +1 б.п. для 7-летней 26222.

Нельзя, однако, не заметить, что результат мог бы быть совсем иным, не получи аукционы поддержку со стороны «якорных» участников: так, 84% предложения бумаги 26222 ушли в руки 3 заявок объемом по 5.6 млрд руб. каждая, с шагом по цене в 0.025 п.п, пишут эксперты Росбанка. Участники рынка ждут завтрашнего решения ЦБ о монетарной политике. Вчерашние данные о приросте ИПЦ на неделе к 11 сентября: 0% н/н, что соответствует 3.2% в годовом исчислении – закрепляют уверенность рынка в снижении ключевой ставки, осталось узнать лишь масштаб движения: -25 б.п. или -50 б.п., продолжают аналитики Росбанка.

Мы, со своей стороны, ждем снижения ставки на 50 пунктов, до 8.50%. Рубль, можно сказать, уже отыграл это решение. При таком сценарии снижение курса рубля будет кратковременным. Далее игра на разнице процентных ставок и предстоящие выборы президента — залог стабильности рубля на ближайшие полгода.

Наталья Орлова из Альфа-банка считает, что
Цитата:
«сейчас существует несколько факторов, которые могут привести к ускорению инфляции: во-первых, это восстановление внутреннего спроса в связи с окончанием сезона летних отпусков и, во-вторых, все еще не исчерпавшая себя возможность возникновения трансмиссионного эффекта от июньского ослабления рубля на инфляцию. Однако, поскольку пока в сентябре все еще наблюдается дефляция, вполне вероятно, что цены на фрукты и овощи еще продолжат снижаться в этом месяце. Таким образом, если по итогам сентября дефляция составит 0,2% м/м, годовая инфляция может достичь 2.9% г/г. В случае такого сильного замедления инфляции, возрастает вероятность понижения ставки ЦБ до 7.5% в 2017 г. Кстати, сейчас мы почти не сомневаемся в том, что регулятор понизит ставку на 50 б. п. на завтрашнем заседании; более того, это же мнения придерживается и консенсус-прогноз рынка (согласно данным агентства Bloomberg, 32 из 38 аналитиков ожидают понижения ставки на 50 б.п.)»
.

Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс
__________________
Реклама: YoBit.Net - Вкладывай BTC в InvestBox и получай 6% в месяц!


Возвращаем 28% от спреда в Exness
Бездепозитный бонус 200$ от FreshForex
Как распознать токсичного клиента?
Aisller на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 08:23
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Фунт рухнул на 200 пунктов на фоне снижения процентной ставки Drum13 Новости в мире финансов и инвестиций 2 05.08.2016 03:51
Аналитик предсказал существенное повышение ключевой ставки Банком России Room Новости в банковской сфере и страховании 3 22.01.2016 00:55
Центральным Республиканским Банком ДНР открыто 60 валютно-обменных пунктов Denver10 Политика и экономика 5 27.02.2015 12:50
Как на нефть по $40 отреагирует экономика России Sashoua Политика и экономика 4 23.12.2014 13:53
Снижение процентной ставки по депозитам Alexxsys Инвестирование для начинающих 16 31.08.2013 23:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
техника из США
От zhenya_suslov в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар Oliver Frank
Произошло объединение американской и европейской Visa
От Oliver Frank в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Инвестиционный портфель из Хайпов
От vbnz в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватар Bluen
Нужен сайт партнёрка
От Bluen в разделе «Сайтостроение: общий форум»
Аватар Максимм
ПАММ-счет Litga: 2313(Privatefx.com)
От Максимм в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
FxHeadWay - fxheadway.com
От HYIPs-Analysis в разделе «HYIP от 16% до 60% в месяц»
.     
Пользователей
422,539
Тем
489,010
Сообщений
12,173,659

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram