Как рубль отреагирует на снижение Банком России ставки на 50 пунктов?

Основным фактором поддержки рубля выступают по-прежнему операции кэрри-трейд
, в широком понимании этого слова. Вчерашние аукционы ОФЗ вновь подтвердили это. Вторую неделю подряд Минфин не ощутил видимых проблем с размещением 40 млрд руб. нового долга, на этот раз, предложив умеренную премию по доходности ко вторичному рынку: +4 б.п. для 9.5-летней 26207 и +1 б.п. для 7-летней 26222.
Нельзя, однако, не заметить, что результат мог бы быть совсем иным, не получи аукционы поддержку со стороны «якорных» участников: так, 84% предложения бумаги 26222 ушли в руки 3 заявок объемом по 5.6 млрд руб. каждая, с шагом по цене в 0.025 п.п, пишут эксперты Росбанка. Участники рынка ждут завтрашнего решения ЦБ о монетарной политике. Вчерашние данные о приросте ИПЦ на неделе к 11 сентября: 0% н/н, что соответствует 3.2% в годовом исчислении – закрепляют уверенность рынка в снижении ключевой ставки, осталось узнать лишь масштаб движения: -25 б.п. или -50 б.п., продолжают аналитики Росбанка.
Мы, со своей стороны, ждем снижения ставки на 50 пунктов
, до 8.50%. Рубль, можно сказать, уже отыграл это решение
. При таком сценарии снижение курса рубля будет кратковременным
. Далее игра на разнице процентных ставок и предстоящие выборы президента — залог стабильности рубля на ближайшие полгода.
Наталья Орлова из Альфа-банка считает, что
Цитата:
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«сейчас существует несколько факторов, которые могут привести к ускорению инфляции: во-первых, это восстановление внутреннего спроса в связи с окончанием сезона летних отпусков и, во-вторых, все еще не исчерпавшая себя возможность возникновения трансмиссионного эффекта от июньского ослабления рубля на инфляцию. Однако, поскольку пока в сентябре все еще наблюдается дефляция, вполне вероятно, что цены на фрукты и овощи еще продолжат снижаться в этом месяце. Таким образом, если по итогам сентября дефляция составит 0,2% м/м, годовая инфляция может достичь 2.9% г/г. В случае такого сильного замедления инфляции, возрастает вероятность понижения ставки ЦБ до 7.5% в 2017 г. Кстати, сейчас мы почти не сомневаемся в том, что регулятор понизит ставку на 50 б. п. на завтрашнем заседании; более того, это же мнения придерживается и консенсус-прогноз рынка (согласно данным агентства Bloomberg, 32 из 38 аналитиков ожидают понижения ставки на 50 б.п.)»
.
Источник: Forexpf.Ru - Новости рынка Форекс