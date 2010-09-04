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Кеннеди использует украденных £1 млн в биткоинах для роскошного образа жизни



30-летний мужчина из Бат, Англия, опроверг восемь обвинений в мошеннических действиях связанных с использованием биткоина. Обвиняемый, Райан Кеннеди, был привлечен в суд Бристоля 11 сентября.



Несмотря на то, что в последние годы было много случаев мошенничества с биткоинами, дело Кеннеди считается уникальным в том, что в нем использовались сложные стратегии для обмана жертв во всем мире. Хотя подробности в настоящее время не раскрываются пока идет дело, но защитник Кеннеди, Доминик Томас заявил: «Это только известно адвокату и первое испытание такого рода».



Кеннеди обвиняется в совершении преступлений начиная с 2014 года и как говорят похищено в общей сложности £1 млн. в биткоинах. Эти деньги якобы использовались для роскошного образа жизни.









Наконец в июне этого года полиция Avon&Somerset предъявила обвинения против Кеннеди после трех лет расследования группой по вопросам экономической преступности. Было предъявлено восемь обвинений против Кеннеди за отмывание денег и мошенническую торговлю, которые он отрицал в суде в понедельник.



Томас также добавил, что случай является единственным в своем роде и доказательства будут поступать со всего мира, включая Финляндию и Америку. В рамках своего предполагаемого мошенничества Кеннеди очевидно действовал под разными именами и даже притворялся адвокатом со степенью в колледже Баллиол в Оксфорде.



Обвиняемый должен будет вернуться в суд для слушания дела 18 декабря и предстанет перед судом 3 сентября 2018 года.



Хотя этот конкретный случай может быть уникальным, но это не первый случай, когда произошли преступления и кражи связанные с биткоинами. Примеры таких случаев включают британскую модель - биткоины продаются на аукционах, а также мужчина из Пенсильвании похитил биткоины на сумму $40 млн. Фактически этот человек, который обвиняется в крупнейшем мошенничестве биткоина, должен быть приговорен в январе 2018 года.









Биткоин становится фаворитом для хакеров и преступников, как способ отмывания денег. Кроме того, исследователи из Нью-Йорка и Google считают, что биткоин взломы превращаются в бизнес на миллиарды долларов.



Несмотря на все преступления связанные с биткоином, есть и хорошая сторона для цифровой валюты. Например, были случаи, когда этические пользователи биткоина помогали решать некоторые дела ФБР, в том числе дело об убийстве в начале июля 2017 года.







Перевод специально для mmgp.ru





30-летний мужчина из Бат, Англия, опроверг восемь обвинений в мошеннических действиях связанных с использованием биткоина. Обвиняемый, Райан Кеннеди, был привлечен в суд Бристоля 11 сентября.Несмотря на то, что в последние годы было много случаев мошенничества с биткоинами, дело Кеннеди считается уникальным в том, что в нем использовались сложные стратегии для обмана жертв во всем мире. Хотя подробности в настоящее время не раскрываются пока идет дело, но защитник Кеннеди, Доминик Томас заявил: «Это только известно адвокату и первое испытание такого рода».Кеннеди обвиняется в совершении преступлений начиная с 2014 года и как говорят похищено в общей сложности £1 млн. в биткоинах. Эти деньги якобы использовались для роскошного образа жизни.Наконец в июне этого года полиция Avon&Somerset предъявила обвинения против Кеннеди после трех лет расследования группой по вопросам экономической преступности. Было предъявлено восемь обвинений против Кеннеди за отмывание денег и мошенническую торговлю, которые он отрицал в суде в понедельник.Томас также добавил, что случай является единственным в своем роде и доказательства будут поступать со всего мира, включая Финляндию и Америку. В рамках своего предполагаемого мошенничества Кеннеди очевидно действовал под разными именами и даже притворялся адвокатом со степенью в колледже Баллиол в Оксфорде.Обвиняемый должен будет вернуться в суд для слушания дела 18 декабря и предстанет перед судом 3 сентября 2018 года.Хотя этот конкретный случай может быть уникальным, но это не первый случай, когда произошли преступления и кражи связанные с биткоинами. Примеры таких случаев включают британскую модель - биткоины продаются на аукционах, а также мужчина из Пенсильвании похитил биткоины на сумму $40 млн. Фактически этот человек, который обвиняется в крупнейшем мошенничестве биткоина, должен быть приговорен в январе 2018 года.Биткоин становится фаворитом для хакеров и преступников, как способ отмывания денег. Кроме того, исследователи из Нью-Йорка и Google считают, что биткоин взломы превращаются в бизнес на миллиарды долларов.Несмотря на все преступления связанные с биткоином, есть и хорошая сторона для цифровой валюты. Например, были случаи, когда этические пользователи биткоина помогали решать некоторые дела ФБР, в том числе дело об убийстве в начале июля 2017 года.Перевод специально для mmgp.ru

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