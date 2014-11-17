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Бюджет $90 млн.: GMO раскрывает больше деталей о майнинге криптовалют

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Бюджет $90 млн.: GMO раскрывает больше деталей о майнинге криптовалют

Японская компания цифровых услуг GMO обнародовала дополнительные детали о будущем майнинге криптовалют и выделенном на это бюджете в 90 миллионов долларов.

GMO, которая была основана в 1990-х годах и уже управляет собственной криптовалютной биржей, заявила, что начнет добычу криптовалют в первой половине 2018 года.

На презентации представители GMO заявили, что весной начнут тестировать новый 7 нм чип. На сегодняшний день GMO уже потратила 3 миллиона долларов из ожидаемых 10 миллиардов иен (около 90 миллионов долларов). Согласно отчету, первоначальное финансирование было потрачено на то, чтобы начать разработку чипа, а также на работы по инфраструктуре.

Представители GMO объявили новом центре обработки данных, который будет построен в Северной Европе и его целях. Данная новость является первым примером того, как крупная интернет-компания входит на рынок добычи криптовалюты.

По словам президента GMO Масатоши Кумагая: "Помимо майнинга непосредственно нами, мы также планируем продавать членство в центре облачного майнинга, чтобы каждый мог участвовать в добыче криптовалют".

GMO - не единственная компания, которая будет заниматься майнингом. Японский гигант электронной коммерции DMM объявил, что также будет участвовать в данном бизнесе. Он планирует начать тестирование в октябре и может полностью запустить процесс к концу 2017 года.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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