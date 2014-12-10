Николай7777 Профессионал

Имя: Николай Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 10.12.2014 Сообщений: 1,764 Благодарностей: 276 УГ: 1 КП: 0.126 подарки

Ураган Харви указал на «ахиллесову пяту» рынка энергетики Нефтеперерабатывающий завод Valero Houston Refinery



Когда мощные ураганы, названные Катрина и Рита, обрушились на Соединенные Штаты, в далеком 2005 году, страна импортировала самое большое, за весь период своей истории, количество сырой нефти. На тот момент стоимость бензина резко пошла вверх, американским союзникам пришлось расконсервировать собственные стратегические запасы сырья, а тогдашний президент Буш публично призывал граждан не так часто "садиться за руль". В 2017 году инфраструктуру нефтяной отрасли страны разрушает другой ураган - под названием "Харви". Однако сейчас Америка один из самых значительных в мире экспортеров нефти и производных из нее продуктов. Это говорит о том, что ураган возможно станет "головной болью" для покупателей сырьевой энергии на мировом уровне, не ограничиваясь только жителями страны.



Например, НПЗ, которые располагаются в Техасе и Луизиане, значительно увеличили свою деловую активность и на данный момент наладили экспорт около 4 миллионов барр продуктов переработки нефти в сутки. А нефть-сырец экспортируется даже в столь отдаленные государства, как КНР.



Но ураган Харви указывает на «ахиллесову пяту» глобального рынка энергетики: сосредоточение энергетических активов Америки в подверженном частым и мощным ураганам т.н. береговом коридоре, несет для рынка более значимые риски от погодных катаклизмов. По оценкам компании S&P Global Platts, вначале шторм привел к выходу из строя мощностей по переработке в объеме более 3 миллионов баррелей за сутки, а это около 16 процентов от общего производства государства.



Порты, которые расположены в городах Корпус-Кристи и Хьюстоне, так же пришлось закрыть, что вызвало блокировку передвижения танкеров с нефтью-сырцом.



Производственные мощности сланцевой энергетики, которые базируются в Техасе и Дакоте, понизила зависимость Америки от расположенных на шельфе буровых мощностей, которые работают в Мексиканском заливе, они гораздо больше подвержены влиянию сильных штормов. Но последствия Харви указали на то, что даже береговой ураган способен повредить и внутриконтинентальному производству. Часть месторождения Eagle Ford, а это второе по объемам в США сланцевое месторождение, оказалась затопленной. По этой причине таким крупным производителям, как компаниям ConocoPhillips и EOG Resources, пришлось временно остановить здесь добычу.



Бум сланцевой добычи сопровождался быстрым строительством производственных мощностей для переработки нефти и газа, а также всей инфраструктуры, необходимой для транспортировки и поставок за пределы страны. Но степень готовности большинства этих объектов к шторму на данный момент неизвестна. Последствия шторма уже начали отражаться на глобальном энергетическом рынке.





Специально для форума mmgp.ru



Когда мощные ураганы, названные Катрина и Рита, обрушились на Соединенные Штаты, в далеком 2005 году, страна импортировала самое большое, за весь период своей истории, количество сырой нефти. На тот момент стоимость бензина резко пошла вверх, американским союзникам пришлось расконсервировать собственные стратегические запасы сырья, а тогдашний президент Буш публично призывал граждан не так часто "садиться за руль". В 2017 году инфраструктуру нефтяной отрасли страны разрушает другой ураган - под названием "Харви". Однако сейчас Америка один из самых значительных в мире экспортеров нефти и производных из нее продуктов. Это говорит о том, что ураган возможно станет "головной болью" для покупателей сырьевой энергии на мировом уровне, не ограничиваясь только жителями страны.Например, НПЗ, которые располагаются в Техасе и Луизиане, значительно увеличили свою деловую активность и на данный момент наладили экспорт около 4 миллионов барр продуктов переработки нефти в сутки. А нефть-сырец экспортируется даже в столь отдаленные государства, как КНР.Но ураган Харви указывает на «ахиллесову пяту» глобального рынка энергетики: сосредоточение энергетических активов Америки в подверженном частым и мощным ураганам т.н. береговом коридоре, несет для рынка более значимые риски от погодных катаклизмов. По оценкам компании S&P Global Platts, вначале шторм привел к выходу из строя мощностей по переработке в объеме более 3 миллионов баррелей за сутки, а это около 16 процентов от общего производства государства.Порты, которые расположены в городах Корпус-Кристи и Хьюстоне, так же пришлось закрыть, что вызвало блокировку передвижения танкеров с нефтью-сырцом.Производственные мощности сланцевой энергетики, которые базируются в Техасе и Дакоте, понизила зависимость Америки от расположенных на шельфе буровых мощностей, которые работают в Мексиканском заливе, они гораздо больше подвержены влиянию сильных штормов. Но последствия Харви указали на то, что даже береговой ураган способен повредить и внутриконтинентальному производству. Часть месторождения Eagle Ford, а это второе по объемам в США сланцевое месторождение, оказалась затопленной. По этой причине таким крупным производителям, как компаниям ConocoPhillips и EOG Resources, пришлось временно остановить здесь добычу.Бум сланцевой добычи сопровождался быстрым строительством производственных мощностей для переработки нефти и газа, а также всей инфраструктуры, необходимой для транспортировки и поставок за пределы страны. Но степень готовности большинства этих объектов к шторму на данный момент неизвестна. Последствия шторма уже начали отражаться на глобальном энергетическом рынке.Специально для форума mmgp.ru

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