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Тиньков предложил Nemagia: "Давайте, извиняйтесь уже!"

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Тиньков предложил Nemagia: "Давайте, извиняйтесь уже!"


Об этой нашумевшей в России истории с банкиром-миллиардером Олегом Тиньковым, вернее видеороликом на него, автор этой темы уже рассказывал чуть ранее в материале: "Дуров призвал максимально распространять ролик блогеров Nemagia о Тинькове" и вот сейчас она имеет своё продолжение.

Итак, 13 сентября с. г., к одному из кемеровских авторов негативного видеоролика как об Олеге Тинькове так и о его бизнесе, внезапно наведывались оперативники из самой Москвы. Как выяснилось, прилетели они к видеоблогеру по фамилии Псковитин почти через полстраны в связи с открытым на него, а также на его напарника (Печерский) уголовным делом по статье 128.1 УК РФ "Клевета". Понятно, что заявление на них подал в полицию г-н Тиньков. И только один этот факт вызывает у всех адекватных людей большое удивление - правоохранители редко летают на обыски по таким делам из Москвы в дальние города, обычно такую работу делают местные органы по поручению из столицы. Но обыски у Псковитина и его родственницы всё же состоялись, а нашли ли при этом что-либо криминальное, то об этом ничего пока не известно.

Между тем прогремевший на всю страну видеоролик уже посмотрели на канале YouTube несколько миллионов человек, т.е. интерес к этой истории не спадает и кто-то встаёт на сторону Олега Тинькова и говорит, что видеоблогеры неправы, что осветили его в таком негативном свете, а кто-то наоборот - всеми силами старается поддержать кемеровских видеоактивистов.

Также стало известно, что после обысков у Псковитина российский сегмент Интернета закипел возмущениями в адрес Тинькова - мол парень ты явно перестарался и видно же откуда "растут уши" у этих прилетевших в Кемерово оперативников. И видимо на Тинькова это подействовало отрезвляюще. И вот уже в этот четверг он записал своё видеобращение к этим ребятам из Кемерова, чтобы те поскорей извинились бы перед ним и удалили бы все ролики, как он считает с клеветой о нём из сети и тогда он будет готов их просто простить.

В записанном видео он говорит: "Давайте извиняйтесь уже и тогда я попрошу закрыть этот вопрос у правоохранителей - я не хочу вашей "лишней крови".

Также Тиньков говорит, что он был удивлен, как поколение выросшее с айфонами в руках сейчас так негативно смотрит на мир. А еще оказывается это было его первое обращение с иском в российский суд и поэтому ему хотелось бы не выглядеть сторонником уголовщины.

Ну что ж - наверняка ребята из Кемерова уже посмотрели это обращение Тинькова к ним и теперь решение за ними. А между тем на вероятном суде их уже вызвались защищать известные адвокаты, например, то же адвокат Сергей Жорин в интервью "Комсомольской правде" уже заявил, что притязания Тинькова абсурдны и у них уже готов отзыв на поданный против кемеровчан иск.

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59bafb2501743
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