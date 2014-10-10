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В Украине появилась крупнейшая в мире сеть по продаже криптовалюты

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Старый Сегодня, 01:10
#1
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В Украине появилась крупнейшая в мире сеть по продаже криптовалюты


В терминалах EasyPay появилась функция покупки криптовалюты

Платформа btcu.biz предоставляет возможность покупки криптовалюты Эфириум, Даш и Биткоин. До этого момента покупку осуществить можно было только черех терминалы btcu.biz, но теперь купить ее можно и в терминалах EasyPay. Это стало возможным после того как EasyPay договорились о интеграции покупки криптовалют btcu.biz в свой терминал.

Возможность купить криптовалюту на терминалах EasyPay добавлена с 14 сентября.


Поскольку у компании EasyPay насчитывается более 18 тысяч терминалов по всей Украине, а сервис btcu.biz интегрирован во всех терминалах, то это можно назвать крупнейшей сетью по покупке криптовалюты, рассказал представитель EasyPay.

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Николай7777 (Сегодня)
Старый Сегодня, 01:25
#2
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Re: В Украине появилась крупнейшая в мире сеть по продаже криптовалюты
занятно, нужно будет опробовать...правда, учитывая комиссии этой сети, вряд ли у меня пойдет дело дальше экспериментов)
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Николай7777 на форуме  
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Старый Сегодня, 01:31
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.05.2017
Сообщений: 554
Благодарностей: 137
УГ: 0
КП: 0.176
Автор темы Re: В Украине появилась крупнейшая в мире сеть по продаже криптовалюты
Цитата:
Сообщение от Николай7777 Посмотреть сообщение
занятно, нужно будет опробовать...правда, учитывая комиссии этой сети, вряд ли у меня пойдет дело дальше экспериментов)
а что не так с комиссией? Все же сеть реально удобная тем что терминалы есть в нужных местах и пополнить там можно все что нужно ) даже орифлейм или игрушки

А комиссия если будет в пределах 2 процентов то сносно
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Старый Сегодня, 02:01
#4
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Имя: Николай
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.12.2014
Сообщений: 1,762
Благодарностей: 276
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Re: В Украине появилась крупнейшая в мире сеть по продаже криптовалюты
что может быть не так с комиссией? обычно только одно - она высокая чевой-то я сомневаюсь, что они уложатся в 2 процента

все эти сети терминалов годятся лишь для вброса небольших сумм, да и то, когда нужно "на вчера"...

а так есть множество бирж, где можно найти варианты повыгоднее закинуть крипту
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Метки
криптовалюта
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