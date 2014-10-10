В Украине появилась крупнейшая в мире сеть по продаже криптовалюты
В терминалах EasyPay появилась функция покупки криптовалюты
Платформа btcu.biz предоставляет возможность покупки криптовалюты Эфириум, Даш и Биткоин. До этого момента покупку осуществить можно было только черех терминалы btcu.biz, но теперь купить ее можно и в терминалах EasyPay. Это стало возможным после того как EasyPay договорились о интеграции покупки криптовалют btcu.biz в свой терминал.
Возможность купить криптовалюту на терминалах EasyPay добавлена с 14 сентября.
Поскольку у компании EasyPay насчитывается более 18 тысяч терминалов по всей Украине, а сервис btcu.biz интегрирован во всех терминалах, то это можно назвать крупнейшей сетью по покупке криптовалюты, рассказал представитель EasyPay.