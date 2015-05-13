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Получить работу в Spotify или Uber без ВУЗа? MissionU поднимает $8,5 млн инвестиций

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Получить работу в Spotify или Uber без ВУЗа? MissionU поднимает $8,5 млн инвестиций

Калифорнийская компания MissionU сегодня сообщила о привлечении $ 8,5 млн финансирования в раунде А для своей инновационной программы, которая объединяет общее образование со специализированным обучением для подготовки людей к реальной работе без посещения высших учебных заведений.

Данный раунд, который принес общее финансирование в размере $11,5 млн, возглавлял FirstMark Capital в сотрудничестве с существующими инвесторами First Round Capital, University Ventures,
BoxGroup, Rethink Education and Learn Capital и новых инвесторов John Doerr и Omidyar Network. Компания нацелена потратить привлеченный капитал для расширения количества студентов в новых городах за пределами Сан-Франциско уже в следующем году.

Запущенная в начале 2016 года под руководством генерального директора Адама Брауна и технического директора Майка Адамса, MissionU предоставляет студентам альтернативу колледжа и университета, чтобы получить доступ к специальным навыкам и опыту во время обучения без какой-либо предварительной оплаты для реально трудоустройства.

Благодаря стратегическому партнерству MissionU работает с ведущими компаниями, такими как Spotify, Lyft, Uber, Warby Parker для привлечения студентов, чтобы в будущем занять быстрорастущую отрасль. Фишка состоит в том, что MissionU требует от студентов платить только после того, как они начнут зарабатывать более 50 000 долларов и в течение трех лет они будут платить 15% своего дохода MissionU.

Специально для MMGP.RU

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