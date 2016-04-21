Пользователи Dream Market заметили пропажу криптовалюты с личных кабинетов

Пользователи после падения даркнет ресурса Dream Market заметили пропажу криптовалюты со своих счетов
Пользователи ресурса незаконных товаров Dream Market вчера зайдя на ресурс увидели ошибку. Даркнет площадка в течении нескольких часов была недоступна и затем работа была восстановлена.
Однако не все прошло так гладко, пользователи начали замечать, что с их счетов пропали средства в криптовалюте. Пропажи случились разных сумм, так пишут о исчезновении биткоинов которые эквиваленты от 20 долларов до нескольких тысяч долларов.
Пользователи пока не знают, что произошло, однако основными вариантами является взятие под контроль даркнет площадки спецслужбами США или мошенничество самих админов.
Пользователь твиттер рассказал, что заметил во время неработоспособности сервера, был пробит реальных ip даркнет ресурса. Такие данные могут позволить спецслужбам в юридическом поле потребовать данные от дата-центров ресурса.
В свою очередь представители Dream Market оправдались тем, что если бы захотели похитить средства то не восстанавливали бы работу ресурса. Проблемы с пропажей биткоина связаны с ошибками на сервере.
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Перевод специально для mmgp.ru