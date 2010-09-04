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Калифорнийский стартап YayPay, основанный австралийцем и украинцем, привлек $5,3 млн

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Калифорнийский стартап YayPay, основанный австралийцем и украинцем, привлек $5,3 млн

Создатели стартапа, Энтони Венус и Евгений Выборов, объявили о закрытии сделки, инвесторами в которой выступили фонды QED Investors, Birchmere и Fifth Third Capital при участии 500 Fintech Fund, Aspect Ventures, Gaingels, Techstars и Zelkova.

YayPay представляет собой финтех-стартап, помогающий оптимизировать финансовые процессы для среднего бизнеса. Стартап, применяющий машинное обучение, позволяет отслеживать все счета-фактуры, их статусы и убедиться, что они благополучно оплачены.


Не так давно компания разработала инструмент прогнозирования движения денежных средств. Инструмент YayPay анализирует предыдущие счета и предсказывает потенциальный день следующего платежа.

Сооснователь и СТО проекта Евгений Выборов рассказывает, что компания решает одну из старых, но злободневных проблем. Компания, расширяясь, начинает отправлять сотни и тысячи счетов в месяц, что усложняет контроль за их своевременной уплатой. Тогда на помощь может прийти SaaS-решение от YayPay, которое автоматизирует максимум задач из этого процесса и дает средства для эффективной работы с ним.

YayPay был основан летом 2015 года, а первый релиз сервиса состоялся в январе 2017 года. С тех пор стартап обслужил дебиторских задолженностей на сумму более $100 млн. и обработал более 150 тыс. счетов-фактур.

В YayPay утверждают, что использование сервиса повышает эффективность работы финансовых отделов в три раза, а также на 10-25% ускоряет денежный поток.

YayPay базируется в Сан-Франциско, но вся разработка проекта базируется в Украине, в Днепре. Стартап планирует открывать офис в Киеве для дальнейшего расширения.

Свежие инвестиции стартап направит на расширение команды.

Источник.
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Метки
инвестиции, стартап
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