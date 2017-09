OKCoin and Huobi встречаются с регулятором в пятницу, чтобы решить судьбу бирж



OKCoin and Huobi сообщили региональной службе новостей криптовалют cnLedger, что с ними не связывались регулирующие органы, но Ли, брат которого является генеральным директором BTCC Бобби Ли, сказал, что эти две китайские биржи биткоинов, входящие в “большую тройку” встречаются с регулирующими органами завтра и “могут скоро изменить свою мелодию.”



Если OKCoin и Huobi действительно приостановят торги на своих объемных биржах, они присоединятся к Шанхайской бирже BTCC, которая объявила сегодня утром о приостановке своей биржи с 30 сентября. В своем сообщении BTCC сослалась на постановление центрального банка о регулировании ICO в качестве причины своего закрытия. Тем не менее, официальный китайский новостной источник сообщил, что Шанхайское отделение финансов “устно отстранило” биткоин биржу от работы в пределах города.



Отдельное заявление, сделанное членом саморегулируемого агентства, учрежденного китайским центральным банком, сославшись на неназванный правительственный регламент, сообщает, что правительство “уверено” в том, что запретит все биржи биткоинов в течение ближайших нескольких месяцев.



Рынки упали ниже $120 млрд. в ответ на отчеты и объявление BTCC, отреагировав глобальным снижением средней цены биткоина до $ 3267, это самый низкий показатель за более чем месяц. Творение Ли пострадало еще больше. Цена Litecoin упала почти на 21% только за последний день; в настоящее время она торгуется ниже $50 впервые с 23 августа.



Тем не менее, Чарли Ли утверждает, что эти бурные события принесут пользу сообществу криптовалют в долгосрочной перспективе, потому что слухи о потенциальном китайском запрете на обмен биткоинов больше не смогут бросить рынки в смятение.



“Это хорошо”, - написал он в Twitter. "Китай больше не сможет играть с рынками, запретив Bitcoin. Криптовалюта не может быть убита ни одной страной.”



Специально для mmgp.ru

По материалам



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59bae9d302261 Создатель лайткоина Чарли Ли написал, что китайские биткойн-биржи OKCoin and Huobi встречаемся с регуляторами в пятницу. Ли намекнул, что они последуют за BTCC и приостановят свои торговые платформы, потенциально оставляя китайских трейдеров без доступа к биржам высокой ликвидности.OKCoin and Huobi сообщили региональной службе новостей криптовалют cnLedger, что с ними не связывались регулирующие органы, но Ли, брат которого является генеральным директором BTCC Бобби Ли, сказал, что эти две китайские биржи биткоинов, входящие в “большую тройку” встречаются с регулирующими органами завтра и “могут скоро изменить свою мелодию.”Если OKCoin и Huobi действительно приостановят торги на своих объемных биржах, они присоединятся к Шанхайской бирже BTCC, которая объявила сегодня утром о приостановке своей биржи с 30 сентября. В своем сообщении BTCC сослалась на постановление центрального банка о регулировании ICO в качестве причины своего закрытия. Тем не менее, официальный китайский новостной источник сообщил, что Шанхайское отделение финансов “устно отстранило” биткоин биржу от работы в пределах города.Отдельное заявление, сделанное членом саморегулируемого агентства, учрежденного китайским центральным банком, сославшись на неназванный правительственный регламент, сообщает, что правительство “уверено” в том, что запретит все биржи биткоинов в течение ближайших нескольких месяцев.Рынки упали ниже $120 млрд. в ответ на отчеты и объявление BTCC, отреагировав глобальным снижением средней цены биткоина до $ 3267, это самый низкий показатель за более чем месяц. Творение Ли пострадало еще больше. Цена Litecoin упала почти на 21% только за последний день; в настоящее время она торгуется ниже $50 впервые с 23 августа.Тем не менее, Чарли Ли утверждает, что эти бурные события принесут пользу сообществу криптовалют в долгосрочной перспективе, потому что слухи о потенциальном китайском запрете на обмен биткоинов больше не смогут бросить рынки в смятение.“Это хорошо”, - написал он в Twitter. "Китай больше не сможет играть с рынками, запретив Bitcoin. Криптовалюта не может быть убита ни одной страной.”Специально для mmgp.ruПо материалам https://www.cryptocoinsnews.com/char...-a-good-thing/ 100% уникальный текст

Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам

Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ!

Бот VIKTORIA от KISKIN HOUSE - твой навигатор в мире инвестиций!

__________________