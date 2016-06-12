Бас-гитарист и создатель группы Kiss рассказал о заинтересованности к биткоину

Солист Kiss рассматривает биткоин как инвестиция своих средств
Один из учредителей музыкальной группы Kiss, Д. Симмонс рассказал, что рассматривает биткоин для инвестиций собственных средств. Интерес к этой криптовалюте Джин проявляет давно.
На данные момент в его инвестиционном портфеле уже находиться криптовалюта. Симмонс однако четко дал понять, что не представляет биткоин как платежное средство, а видит лишь как высокодоходная инвестиция.
Отвечая на вопрос журналистов по поводу создания своей криптовалюты, Джин ответил, что возможно и такое, тогда появиться токен Kiss Coin.
Так же Симмонс сказал, что инвестиции в недвижимость и биткоин можно, в отличии от казино по этому это является вполне обоснованными вложениями.
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