В России откроют фаст-фуд который будет принимать токены на Эфириуме и криптовалюту

В Республике Татарстан откроют кафе которое будет принимать токены и криптовалюту
В следующем месяце в Казани анонсировали открытие кафе в котором можно будет оплатить заказ токенами платформы Эфириум или криптовалютой. Кафе будет называться Bit-кафе и будет направлено на молодежную аудиторию. М. Салимов который является владельцем фаст-фуда рассказал, что рядом расположена школа и молодежь сможет перекусить на перемене и расплатиться цифровыми средствами.
После запуска первого Bit-кафе, Салим пообещал открыть второе, которое будет рассчитано на более широкую аудиторию и на территории которого планируется проводить технологические конференции и другие встречи крипто и блокчейн тематик.
Марат считает, что блокчейн уже никто не остановит и он будет расти во все отрасли.
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