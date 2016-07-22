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В России откроют фаст-фуд который будет принимать токены на Эфириуме и криптовалюту

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В России откроют фаст-фуд который будет принимать токены на Эфириуме и криптовалюту


В Республике Татарстан откроют кафе которое будет принимать токены и криптовалюту

В следующем месяце в Казани анонсировали открытие кафе в котором можно будет оплатить заказ токенами платформы Эфириум или криптовалютой. Кафе будет называться Bit-кафе и будет направлено на молодежную аудиторию. М. Салимов который является владельцем фаст-фуда рассказал, что рядом расположена школа и молодежь сможет перекусить на перемене и расплатиться цифровыми средствами.

После запуска первого Bit-кафе, Салим пообещал открыть второе, которое будет рассчитано на более широкую аудиторию и на территории которого планируется проводить технологические конференции и другие встречи крипто и блокчейн тематик.

Марат считает, что блокчейн уже никто не остановит и он будет расти во все отрасли.

Уникальность: 100.00%
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