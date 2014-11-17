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Молодежь использует Bitcoin для пенсионных сбережений

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Молодежь использует Bitcoin для пенсионных сбережений

Как для миллиардера-инвестора Майка Новограца, так и для таких знаменитостей, как Эштон Катчер и Пэрис Хилтон, Bitcoin все чаще становится объектом инвестиций. Те, кто ранее разглядел перспективы уже стали миллионерами. А в то время как разгораются дискуссии о концепции нерегулируемой цифровой платежной системы, молодежь думает о будущем и вкладывает свои деньги в криптовалюту.

Они составляют 1% американцев, которые не только слышали о Bitcoin, но и покупают, и продают и торгуют им на своих смартфонах и ноутбуках. Более того, некоторые представители нового поколения используют Bitcoin в качестве основы для долгосрочных сбережений. И эксперты говорят, что это может поколебать фундамент, на котором финансовые институты построили свои империи.

Рошаан Хан, 20-летний студент Университета Содружества Виргинии, является одним из тех представителей нового поколения. Хан недавно инвестировал в bitcoin и ethereum и поощряет своих друзей делать то же самое.

"Все мои сбережения находятся в криптовалюте, потому что я считаю ее лучшим способом повысить мою возможность быть финансово обеспеченным и погашать мои студенческие займы", - сказал Хан. "Мне нравится идея децентрализации и тот факт, что здесь гораздо меньше коррупции и политических связей. Эта идея как раз для меня. Не нужно обращаться в банки и терпеть финансовый контроль над нашей жизнью".

"Мне лучше управлять собственным сберегательным планом, инвестируя и реинвестируя новые технологии", - сказал Эмиль Торспласс, 24-летний музыкант из Норвегии. "Все еще есть обычный пенсионный фонд и мои счета по-прежнему должны оплачиваться через банковский счет, но инвестиции в криптовалюты стали основной частью сбережений для меня".

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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