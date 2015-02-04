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В Лихтенштейне официально разрешили проводить ICO

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В Лихтенштейне официально разрешили проводить ICO


Финансовый Регулятор на государственном уровне дал добро на проведение токенсейла

Представители Главного Управления финансового сектора Лихтенштейна дало добро на работу Фонда CBN. Фонд является некоммерческим и в ближайшие месяцы проведет ICO с выпуском токенов. Такая информация появилась в блоге компании CBN.

Финансовый Регулятор изучил деятельность фонда и правовую подоплеку использования краудсейла в своей деятельности и то как это реализуется в правовом поле. После официально заявил, что если деятельность фонда будет проходить как указано в whitepaper, то никаких санкций применено к фонду не будет.

Привлеченные средства на ICO будут направлены на разработку экосистемы геоданных.
Сотрудник юридического фонда CBN рассказал, что таким решением Лихтенштейн показывает правильное регулирования деятельности криптовалют. Так же регулятор указывает о законном ведении прозрачного бизнеса.

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Метки
криптовалюта
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