Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,516 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

5 интересных вещей о форуме Bitcointalk. От Накамото до Ходлера.

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Вчера, 23:31
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 4,890
Благодарностей: 1,995
УГ: 31
КП: 0.254
подарки
5 интересных вещей о форуме Bitcointalk. От Накамото до Ходлера.


Bitcointalk - это доска объявлений, где энтузиасты биткойн и других криптовалют могут поделиться своими мыслями. Это, пожалуй, самый известный форум в мире криптовалют.

Сайт появился в интернете в 2009 году, когда цена Bitcoin составляла всего одну десятую цента. С тех пор его цена выросла примерно в 3,7 миллиона раз, достигнув на момент написания статьи примерно 3,7 тысячи долларов за монету.

Bitcointalk был первоначально создан Сатоши Накамото. Истинная личность этого человека неизвестна, и это вполне может быть не один человек, а группа людей, общающихся под одним псевдонимом.

Перед созданием Bitcointalk, Сатоши использовал форум SourceForge для обсуждения проблем, связанных с Биткоин. К сожалению, этого форума больше нет.

Профиль Сатоши на Bitcointalk можно найти здесь. Последний раз он заходил в свой аккаунт 13 декабря 2010 года.

Следующий пост, был одним из последних постов Сатоши, прежде чем он в конечном итоге исчез:

"Было бы неплохо привлечь это внимание в любом другом контексте. WikiLeaks разворошил осиное гнездо, и теперь рой направляется к нам.”

Некоторые статистические данные

Bitcointalk имеет не только интересную историю своего происхождения, он также имеет очень значительную базу пользователей.

По данным официального статистического центра форума, на сайте зарегистрировано более 1,1 млн пользователей, которые написали в общей сложности около 21,7 млн сообщений. С момента создания Bitcointalk, контент на сайте получил более 4,3 млрд просмотров страниц.

В среднем 403 новых пользователей регистрируются каждый день, и нынешнее соотношение мужчин и женщин составляет 4:1.

Bitcointalk.org был построен с использованием пакета программного обеспечения с открытым исходным кодом под названием SMF.

Как можно заметить из нескольких снимков, сделанных Archive.org в 2011 году дизайн и функциональность форума практически не изменились со дня его первой публикации.

Существует много пожеланий, чтобы администрация форума проработала над улучшениями дизайна и безопасности сайта.

Насчитывая более 4,5 млн постов, “Altcoin Объявления” на сегодняшний день является наиболее популярным разделом на Bitcointalk, а затем идут разделы “Биткоин дискуссии” с 1,1 млн сообщений и “Альткоин дискуссии” с 0,98 млн постов.

Раздел "Altcoin Объявления" увидел огромный всплеск популярности в 2017 году из-за постоянно растущего числа ICO и продаж токенов, которые проводятся каждую неделю.

Происхождение 'HODL’

В криптовалютном пространстве ‘Ходлер’ - это индивид, который не продает свои монеты (держатель).

Этот интернет-мем произошел от поста на Bitcointalk еще в 2013 году, когда пользователь по имени GameKyuubi, который признался, что был пьян, перепутал слово hold (держатель) с hodl.

Выражение было быстро заимствовано другими пользователями. В настоящее время оно принято в качестве подхода к инвестированию в криптовалюты, который ориентирован на долгосрочную отдачу и терпение.


Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам https://cointelegraph.com/news/from-...cointalk-forum

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59bad8a869205
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам
Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ!
Бот VIKTORIA от KISKIN HOUSE - твой навигатор в мире инвестиций!
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 00:48
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Продам Аккаунты bitcointalk.org enmonitor Аккаунты/Базы/Ваучеры 10 11.09.2017 14:29
VIP аккаунт на bitcointalk.org SelleVIPaccountTHIS Bitcoin 4 25.07.2017 17:39
Разоблачение Сатоши Накамото. Сатоши Накамото - кто он? Анна Чернобай Новости в мире финансов и инвестиций 1 26.02.2017 22:37
Не могу написать сообщение на bitcointalk.org noice Криптовалюты: общий форум 3 12.12.2013 18:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Центробанк РФ объявил тендер на разработку блокчейн-решения для платформы Мастерчейн
От bizneser в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар arbue
Возврат более 100% рефских, как это?
От arbue в разделе «Псевдоинвестиции: общий форум»
Аватара нет
Управляющая компания "Арсагера" - Фондовый рынок - Недвижимость - arsagera.ru
От УК "Арсагера" в разделе «Управляющие компании»
Аватар jurgan
Российские банки покидают украинский рынок
От jurgan в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Jaguarmalsi
ManyHyip - www.manyhyip.com
От Jaguarmalsi в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Commons
Зачем делать копию кошелька Bitcoin
От Commons в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
422,516
Тем
488,993
Сообщений
12,172,974

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram