5 интересных вещей о форуме Bitcointalk. От Накамото до Ходлера.



Bitcointalk - это доска объявлений, где энтузиасты биткойн и других криптовалют могут поделиться своими мыслями. Это, пожалуй, самый известный форум в мире криптовалют.



Сайт появился в интернете в 2009 году, когда цена Bitcoin составляла всего одну десятую цента. С тех пор его цена выросла примерно в 3,7 миллиона раз, достигнув на момент написания статьи примерно 3,7 тысячи долларов за монету.



Bitcointalk был первоначально создан Сатоши Накамото. Истинная личность этого человека неизвестна, и это вполне может быть не один человек, а группа людей, общающихся под одним псевдонимом.



Перед созданием Bitcointalk, Сатоши использовал форум SourceForge для обсуждения проблем, связанных с Биткоин. К сожалению, этого форума больше нет.



Профиль Сатоши на Bitcointalk можно найти



Следующий пост, был одним из последних постов Сатоши, прежде чем он в конечном итоге исчез:



"Было бы неплохо привлечь это внимание в любом другом контексте. WikiLeaks разворошил осиное гнездо, и теперь рой направляется к нам.”



Некоторые статистические данные



Bitcointalk имеет не только интересную историю своего происхождения, он также имеет очень значительную базу пользователей.



По данным официального статистического центра форума, на сайте зарегистрировано более 1,1 млн пользователей, которые написали в общей сложности около 21,7 млн сообщений. С момента создания Bitcointalk, контент на сайте получил более 4,3 млрд просмотров страниц.



В среднем 403 новых пользователей регистрируются каждый день, и нынешнее соотношение мужчин и женщин составляет 4:1.



Bitcointalk.org был построен с использованием пакета программного обеспечения с открытым исходным кодом под названием SMF.



Как можно заметить из нескольких снимков, сделанных Archive.org в 2011 году дизайн и функциональность форума практически не изменились со дня его первой публикации.



Существует много пожеланий, чтобы администрация форума проработала над улучшениями дизайна и безопасности сайта.



Насчитывая более 4,5 млн постов, “Altcoin Объявления” на сегодняшний день является наиболее популярным разделом на Bitcointalk, а затем идут разделы “Биткоин дискуссии” с 1,1 млн сообщений и “Альткоин дискуссии” с 0,98 млн постов.



Раздел "Altcoin Объявления" увидел огромный всплеск популярности в 2017 году из-за постоянно растущего числа ICO и продаж токенов, которые проводятся каждую неделю.



Происхождение 'HODL’



В криптовалютном пространстве ‘Ходлер’ - это индивид, который не продает свои монеты (держатель).



Этот интернет-мем произошел от поста на Bitcointalk еще в 2013 году, когда пользователь по имени GameKyuubi, который признался, что был пьян, перепутал слово hold (держатель) с hodl.



Выражение было быстро заимствовано другими пользователями. В настоящее время оно принято в качестве подхода к инвестированию в криптовалюты, который ориентирован на долгосрочную отдачу и терпение.





Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59bad8a869205 Bitcointalk - это доска объявлений, где энтузиасты биткойн и других криптовалют могут поделиться своими мыслями. Это, пожалуй, самый известный форум в мире криптовалют.Сайт появился в интернете в 2009 году, когда цена Bitcoin составляла всего одну десятую цента. С тех пор его цена выросла примерно в 3,7 миллиона раз, достигнув на момент написания статьи примерно 3,7 тысячи долларов за монету.Истинная личность этого человека неизвестна, и это вполне может быть не один человек, а группа людей, общающихся под одним псевдонимом.Перед созданием Bitcointalk, Сатоши использовал форум SourceForge для обсуждения проблем, связанных с Биткоин. К сожалению, этого форума больше нет.Профиль Сатоши на Bitcointalk можно найти здесь. Последний раз он заходил в свой аккаунт 13 декабря 2010 года.Следующий пост, был одним из последних постов Сатоши, прежде чем он в конечном итоге исчез:"Было бы неплохо привлечь это внимание в любом другом контексте. WikiLeaks разворошил осиное гнездо, и теперь рой направляется к нам.”Некоторые статистические данныеBitcointalk имеет не только интересную историю своего происхождения, он также имеет очень значительную базу пользователей.По данным официального статистического центра форума, на сайте зарегистрировано более 1,1 млн пользователей, которые написали в общей сложности около 21,7 млн сообщений. С момента создания Bitcointalk, контент на сайте получил более 4,3 млрд просмотров страниц.В среднем 403 новых пользователей регистрируются каждый день, и нынешнее соотношение мужчин и женщин составляет 4:1.Bitcointalk.org был построен с использованием пакета программного обеспечения с открытым исходным кодом под названием SMF.Как можно заметить из нескольких снимков, сделанных Archive.org в 2011 году дизайн и функциональность форума практически не изменились со дня его первой публикации.Существует много пожеланий, чтобы администрация форума проработала над улучшениями дизайна и безопасности сайта.Насчитывая более 4,5 млн постов, “Altcoin Объявления” на сегодняшний день является наиболее популярным разделом на Bitcointalk, а затем идут разделы “Биткоин дискуссии” с 1,1 млн сообщений и “Альткоин дискуссии” с 0,98 млн постов.Раздел "Altcoin Объявления" увидел огромный всплеск популярности в 2017 году из-за постоянно растущего числа ICO и продаж токенов, которые проводятся каждую неделю.В криптовалютном пространстве ‘Ходлер’ - это индивид, который не продает свои монеты (держатель).Этот интернет-мем произошел от поста на Bitcointalk еще в 2013 году, когда пользователь по имени GameKyuubi, который признался, что был пьян, перепутал слово hold (держатель) с hodl.Выражение было быстро заимствовано другими пользователями. В настоящее время оно принято в качестве подхода к инвестированию в криптовалюты, который ориентирован на долгосрочную отдачу и терпение.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам https://cointelegraph.com/news/from-...cointalk-forum 100% уникальный текст

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