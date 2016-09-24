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Джон Макафи выступил с защитой биткоина после заявлений Даймона

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Джон Макафи выступил с защитой биткоина после заявлений Даймона


Макафи выступил с защитой биткоина и ответил Даймону

Создатель известной антивирусной системы и учредитель компании инвестирования в капитал Макафи дал свой ответ на высказывание Даймона в отношении биткоина. Макафи рассказал, уважительно относиться к мнению, даже не смотря на то, что он считает биткоин - обманом. Джон же имеет противоположное мнение о криптовалюте биткоин и высказал его в очередной раз.

Хотя многие и называют биткоин обманом, Джон майнит биткоин и создает их. Траты на добычу биткоина составляет около тысячи долларов, в то время как траты на 1 доллар куда меньшие. Майнеры признаю цену биткоина в тысячу долларов, тогда как доллары стоят как бумага, заявил Джон. Так что что тут является обманов большой вопрос. Таким мнением поделился Макафи в эфире американского ТВ.

Джон прогнозирует дальнейший рост биткоина, так как растет его популярность и востребованность во всем мире.

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Метки
биткоин, криптовалюта
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