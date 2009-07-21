aquela

Пол: Мужской Регистрация: 14.09.2017 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Обменяй свои Биткоины(BTC) на любую валюту БЕЗ комиссии с помощью «Телеграм бота».



Узнай твои выгоды и как это работает всего за 4 минуты, дочитав текст до конца.



Предлагаю тебе начать пользоваться «Телеграм ботом».



Твои выгоды:

• Обмен Биткоина на любую валюту и обратно в среднем занимает не более 5 минут.

• Все переводы абсолютно безопасны - «Телеграм бот» выступает гарантом сделки.

• Комиссия за обмен уменьшается до 0% при достижении 2 звезд рейтинга, (около 10 сделок)

• Зарабатывай 0,72% от любых переводов твоих личных приглашенных (например приглашенный по вашей личной ссылке проводит сделку на сумму 1,9 BTC, а ты получишь со сделки 0,01368 BTC или 3458,94 рублей)

• Курсы обмена максимально близки к биржевому, договаривайся с трейдерами об индивидуальных условиях. (трейдеров много, создается внутренняя конкуренция в твою пользу)

• Зарабатывай на купле продаже монет, пользуйся резкими перепадами рынка. (Покупай - когда курс низкий, продавай – когда высокий)

• «Телеграм бот» - не финансовое учреждение, ему нельзя запретить обменивать криптовалюту.

• Пользоваться «ботом» интуитивно просто, служба поддержки сервиса и моя личная помощь работает 24/7.



Интересно? Перейди по ссылке и начни пользоваться «ботом» прямо сейчас >>>



https://telegram.me/BTC_CHANGE_BOT?s...049ssAffiliate



Что такое «Телеграм» и «Телеграм бот»?

«Телеграм» – это мессенджер, как « What’s up» или «Viber», только гораздо более функциональный, разработан Павлом Дуровым – создателем соц. сети «В Контакте», с количеством пользователей более 150 млн. человек. *(Если у тебя нет телеграмма, в конце статьи написано как его установить на ПК, Mac или любой смартфон).

«Телеграм Бот» – это программа, созданная в «Телеграме» с определенной целью, в данном случае с целью обмена. Она автоматически обрабатывает запрошенную информацию и дает подсказки и ответ в виде сообщений. (Например, похожим образом работают банкоматы – все интуитивно понятно. Система подсказывает что делать)



Как это работает?

1. Создаешь заявку на покупку, или находишь заявку на продажу.

2. Происходит блокировка определенного количества монет у продавца на внутреннем счете бота.

3. Необходимо ознакомиться со стандартными условиями продавца или согласовать индивидуальные, согласно которым будет совершена сделка.

4. После начала сделки получаешь реквизиты продавца, для перевода средств.

5. Как только продавец передает реквизиты, необходимо перевести оплату по указанным в сделке реквизитам.

6. После того, как деньги или монеты переведены, необходимо сделать подтверждение перевода в боте.

7. Только при фактическом поступлении денежных средств, продавец отпустит монеты (или другую валюту).

8. После подтверждения продавцом получаешь монеты (или другую валюту) на личный внутренний счет бота и сделка считается завершенной.

9. Переводишь деньги с внутреннего счета бота на любой другой по своему выбору.

*При возникновении проблем со сделкой, не оплате со стороны продавца и пр. Открываешь спор и передаешь платежную информацию (выписки, скриншоты и пр.) агенту поддержки. Агент урегулирует спор и переводит тебе ранее замороженную сумму со счета продавца.



Интересно? Перейди по ссылке и начни пользоваться «ботом» прямо сейчас >>>



https://telegram.me/BTC_CHANGE_BOT?s...049ssAffiliate



Устал от хайпов и вранья?

Я знаю, что количества вранья и «скама» в интернете зашкаливает. Не чистые на руку ребята наживаются на интересе обычных людей к крипто валюте. Сам не раз попадался. Такова особенность рынка, сейчас очень много «хайпов» и обещаний быстро разбогатеть, но таковы законы.

Обычно «кидал» контролирует государство, но когда формируется новый рынок и государство его еще не взяло под контроль, «нечистые зазывалы» бесконтрольно орудуют на нем.

К счастью, здесь есть и свои преимущества. Пока еще у тебя из кармана не вытащили налоги на доходы с крипто валюты. Поэтому у тебя есть год – два, чтобы хорошо заработать.



• Сервис работает с начала 2016 года

• 500 BTC в неделю, средние объемы торгов в «Телеграм боте».

• Более 7000 активных пользователей только в России.

• Здесь не предлагают 20% в день пожизненного дохода с инвестиций, сервис зарабатывает на комиссиях с переводов, ты зарабатываешь с приглашенных и на перепродаже монет.

• «Телеграм» серьезно относится к «хайпам» и пирамидам и регулярно их блокирует.



Интересно? Перейди по ссылке и начни пользоваться «ботом» прямо сейчас >>



https://telegram.me/BTC_CHANGE_BOT?s...049ssAffiliate



Кто я такой?

Такой же пользователь сервиса, как и многие другие. Я нашел в нем для себя все те преимущества, которые описал выше и продвигаю его самостоятельно.

Мой «шкурный» интерес, как и у большинства людей – зарабатывать больше денег для своей семьи. Мои личные убеждения не позволяют мне заниматься разводкой и кидать людей на деньги, потому что я глубоко убежден, что богатым можно стать только отдавая. Помоги людям заработать, и они помогут тебе в ответ.

Поэтому я инвестирую свое время в создание текстов, пока не имея возможности закинуть лишнюю сотку на дорогую рекламу.

Кроме этого, я инвестирую время в тебя. Точнее я помогу тебе разобраться в сервисе от и до. Я доступен 24/7 и отвечу на любой вопрос по сервису.

Кроме этого ты получишь мои личные контакты и все что нужно, чтобы снять вопрос доверия. Мне нечего скрывать.

Пожалуй, это все. Если тебе не интересно это предложение, то я искренне извиняюсь, что потратил твое время зря.



Интересно? Перейди по ссылке и начни пользоваться «ботом» прямо сейчас >>



https://telegram.me/BTC_CHANGE_BOT?s...049ssAffiliate



Желаю удачи, в поисках лучших инструментов для инвестиций!



Ссылки на обменники других коинов:

















* Как и обещал – короткая инструкция по установке «Телеграм»

Инструкция для владельцев смартфонов (ios или андроид): перейдите по этой ссылке >>

Инструкция пользователей ПК (Windows или Mac):

1. Нажмите на ссылку

2. Скрольте ниже и найдите Telegram Web-version

3. После того как скачали, нажмите на рефералку

4.

5. Все. Обменяй свои Биткоины(BTC) на любую валюту БЕЗ комиссии с помощью «Телеграм бота» всего за 5 минут, и заработай 0,72% с любых переводов твоих друзей.Узнай твои выгоды и как это работает всего за 4 минуты, дочитав текст до конца.Предлагаю тебе начать пользоваться «Телеграм ботом».Твои выгоды:• Обмен Биткоина на любую валюту и обратно в среднем занимает не более 5 минут.• Все переводы абсолютно безопасны - «Телеграм бот» выступает гарантом сделки.• Комиссия за обмен уменьшается до 0% при достижении 2 звезд рейтинга, (около 10 сделок)• Зарабатывай 0,72% от любых переводов твоих личных приглашенных (например приглашенный по вашей личной ссылке проводит сделку на сумму 1,9 BTC, а ты получишь со сделки 0,01368 BTC или 3458,94 рублей)• Курсы обмена максимально близки к биржевому, договаривайся с трейдерами об индивидуальных условиях. (трейдеров много, создается внутренняя конкуренция в твою пользу)• Зарабатывай на купле продаже монет, пользуйся резкими перепадами рынка. (Покупай - когда курс низкий, продавай – когда высокий)• «Телеграм бот» - не финансовое учреждение, ему нельзя запретить обменивать криптовалюту.• Пользоваться «ботом» интуитивно просто, служба поддержки сервиса и моя личная помощь работает 24/7.Интересно? Перейди по ссылке и начни пользоваться «ботом» прямо сейчас >>>Что такое «Телеграм» и «Телеграм бот»?«Телеграм» – это мессенджер, как « What’s up» или «Viber», только гораздо более функциональный, разработан Павлом Дуровым – создателем соц. сети «В Контакте», с количеством пользователей более 150 млн. человек. *(Если у тебя нет телеграмма, в конце статьи написано как его установить на ПК, Mac или любой смартфон).«Телеграм Бот» – это программа, созданная в «Телеграме» с определенной целью, в данном случае с целью обмена. Она автоматически обрабатывает запрошенную информацию и дает подсказки и ответ в виде сообщений. (Например, похожим образом работают банкоматы – все интуитивно понятно. Система подсказывает что делать)Как это работает?1. Создаешь заявку на покупку, или находишь заявку на продажу.2. Происходит блокировка определенного количества монет у продавца на внутреннем счете бота.3. Необходимо ознакомиться со стандартными условиями продавца или согласовать индивидуальные, согласно которым будет совершена сделка.4. После начала сделки получаешь реквизиты продавца, для перевода средств.5. Как только продавец передает реквизиты, необходимо перевести оплату по указанным в сделке реквизитам.6. После того, как деньги или монеты переведены, необходимо сделать подтверждение перевода в боте.7. Только при фактическом поступлении денежных средств, продавец отпустит монеты (или другую валюту).8. После подтверждения продавцом получаешь монеты (или другую валюту) на личный внутренний счет бота и сделка считается завершенной.9. Переводишь деньги с внутреннего счета бота на любой другой по своему выбору.*При возникновении проблем со сделкой, не оплате со стороны продавца и пр. Открываешь спор и передаешь платежную информацию (выписки, скриншоты и пр.) агенту поддержки. Агент урегулирует спор и переводит тебе ранее замороженную сумму со счета продавца.Интересно? Перейди по ссылке и начни пользоваться «ботом» прямо сейчас >>>Устал от хайпов и вранья?Я знаю, что количества вранья и «скама» в интернете зашкаливает. Не чистые на руку ребята наживаются на интересе обычных людей к крипто валюте. Сам не раз попадался. Такова особенность рынка, сейчас очень много «хайпов» и обещаний быстро разбогатеть, но таковы законы.Обычно «кидал» контролирует государство, но когда формируется новый рынок и государство его еще не взяло под контроль, «нечистые зазывалы» бесконтрольно орудуют на нем.К счастью, здесь есть и свои преимущества. Пока еще у тебя из кармана не вытащили налоги на доходы с крипто валюты. Поэтому у тебя есть год – два, чтобы хорошо заработать.• Сервис работает с начала 2016 года• 500 BTC в неделю, средние объемы торгов в «Телеграм боте».• Более 7000 активных пользователей только в России.• Здесь не предлагают 20% в день пожизненного дохода с инвестиций, сервис зарабатывает на комиссиях с переводов, ты зарабатываешь с приглашенных и на перепродаже монет.• «Телеграм» серьезно относится к «хайпам» и пирамидам и регулярно их блокирует.Интересно? Перейди по ссылке и начни пользоваться «ботом» прямо сейчас >>Кто я такой?Такой же пользователь сервиса, как и многие другие. Я нашел в нем для себя все те преимущества, которые описал выше и продвигаю его самостоятельно.Мой «шкурный» интерес, как и у большинства людей – зарабатывать больше денег для своей семьи. Мои личные убеждения не позволяют мне заниматься разводкой и кидать людей на деньги, потому что я глубоко убежден, что богатым можно стать только отдавая. Помоги людям заработать, и они помогут тебе в ответ.Поэтому я инвестирую свое время в создание текстов, пока не имея возможности закинуть лишнюю сотку на дорогую рекламу.Кроме этого, я инвестирую время в тебя. Точнее я помогу тебе разобраться в сервисе от и до. Я доступен 24/7 и отвечу на любой вопрос по сервису.Кроме этого ты получишь мои личные контакты и все что нужно, чтобы снять вопрос доверия. Мне нечего скрывать.Пожалуй, это все. Если тебе не интересно это предложение, то я искренне извиняюсь, что потратил твое время зря.Интересно? Перейди по ссылке и начни пользоваться «ботом» прямо сейчас >>Желаю удачи, в поисках лучших инструментов для инвестиций!Ссылки на обменники других коинов: https://telegram.me/LTC_CHANGE_BOT?s...049ssAffiliate - Лайткоин https://telegram.me/DASH_ChangeBot?s...049ssAffiliate - Dashcoin https://telegram.me/DOGE_CHANGE_BOT?...049ssAffiliate - Dogecoin* Как и обещал – короткая инструкция по установке «Телеграм»Инструкция для владельцев смартфонов (ios или андроид): перейдите по этой ссылке >> https://telegram.org/ - вы будете перенаправлены на скачивание приложения – после загрузки нажимаете на эту ссылку и попадаете в «Телеграм бот».Инструкция пользователей ПК (Windows или Mac):1. Нажмите на ссылку https://telegram.org/ 2. Скрольте ниже и найдите Telegram Web-version3. После того как скачали, нажмите на рефералку4. https://telegram.me/BTC_CHANGE_BOT?s...049ssAffiliate 5. Все.

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