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Сбор, настройка и поддержка Вашей фермы (Харьков)

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 21:54
#1
 
Возраст: 22
Регистрация: 14.09.2017
Сообщений: 1
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Сбор, настройка и поддержка Вашей фермы (Харьков)
Не знаю что еще сказать, программист с дипломом, люблю железяки, майнер)
По вопросам и предложениям пишите в ЛС или звоните: (095)-000-4937 Александр

Так же настрою, разгоню и проведу консультацию по уже собранной ферме удаленно.

Возможен выезд в другой город, обсуждать в индивидуальном порядке.

Если я не беру трубку, не волнуйтесь, я Вам обязательно перезвоню

Ниже есть некоторые уже выполненные заказы, далеко не все, так как показывать свои фермы не все хотят [IMG][IMG][IMG][IMG][/IMG][/IMG][/IMG][/IMG]
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dastashka вне форума  
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