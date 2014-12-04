Сбор, настройка и поддержка Вашей фермы (Харьков)

Не знаю что еще сказать, программист с дипломом, люблю железяки, майнер)
По вопросам и предложениям пишите в ЛС или звоните: (095)-000-4937 Александр
Так же настрою, разгоню и проведу консультацию по уже собранной ферме удаленно.
Возможен выезд в другой город, обсуждать в индивидуальном порядке.
Если я не беру трубку, не волнуйтесь, я Вам обязательно перезвоню
Ниже есть некоторые уже выполненные заказы, далеко не все, так как показывать свои фермы не все хотят
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