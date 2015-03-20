В Минфине РФ советуют гражданам закапывать у себя в саду не СКВ, а наше родное золото
Министерство финансов намерено развивать тему металлических счетов, инвестиционного золота и инвестиционных монет из драгоценных металлов, чтобы россияне могли хранить сбережения в драгметаллах, а не в иностранной валюте. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев на форуме Ассоциации банков России.
«Если граждане хотят иметь что-то такое, что они могут закопать у себя в саду, то пусть это лучше будет наш драгоценный металл, чем какая-то иностранная валюта», — сказал Моисеев.
Re: В Минфине РФ советуют гражданам закапывать у себя в саду не СКВ, а наше родное зо
Во-первых, чтобы купить золото, нужны большие денежки. Во-вторых, сдать надо будет его минимум лет так через 10. Оно не так быстро растет в цене. Да еще и проблема сдать-то будет его: экспертизу надо будет делать. Нет. Не для среднего класса такие инвестиции.