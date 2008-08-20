Хакеры до сих пор пытаются использовать пользовательские ПК для майнинга

Рынок скрытой защиты от криптовалютных угроз постоянно растет, а владельцы компьютеров должны быть осторожны. Киберпреступники активно выражают интерес к вредоносному ПО, связанному с криптовалютами. Распространяя вирусы, преступники могут эффективно использовать компьютеры жертв для добычи Ethereum, Monero и нескольких других криптовалют. Новый отчет лаборатории Касперского показывает, насколько прибыльным стал этот бизнес.
Самые выгодные атаки преступников связаны с вымогательством денег, но есть и другие способы заработка. Один из таких методом заключается в заражении компьютеров программным обеспечением для последующего майнинга. В конечном результате, мошенники используют вычислительную мощность многих пользователь для личного обогащения. Конечно, это не способ стать богатым за ночь, но хорошая возможность для заработка.
Недавний отчет «Лаборатории Касперского» показывает, как развивалась эта отрасль за последние несколько месяцев. За первые восемь месяцев 2017 года киберприступники преуспели в своей деле, что не есть хорошо для пользователей. Около 1,65 млн клиентов были защищены от вредоносного криптовалютного ПО только с помощью Касперского. Следует понимать, что реальное количество попыток заражения намного выше.
В случае заражения компьютера он начнет работать гораздо медленнее. Один маленький кусок кода будет использовать CPU и GPU ресурсы практически на пределе их возможностей для генерации криптовалют. В большинстве случаем, вычислительные мощности используются для Ethereum, Zcash и даже Monero. В этом списке нет биткоина только потому, что его практически невозможно добыть с помощью обычного стационарного компьютера. А мошенники хотят заработать как можно больше денег, а майнинг биткоина может не привести к результату.
Большая часть вредоносного ПО распространяется средствами так называемой социальной инженерии. Большие ботнеты создаются без участия какого-либо умного пользователя. А затем ботнеты объединяются в систему для майнинга. Кроме того, хакеры пытаются установить вирус не только на пользовательские компьютеры, но и на серверы крупных компаний.
Перевод специально для mmgp.ru
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