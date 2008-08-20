Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,505 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Хакеры до сих пор пытаются использовать пользовательские ПК для майнинга

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:41
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 2,633
Благодарностей: 2,061
УГ: 6
КП: 0.597
подарки
Хакеры до сих пор пытаются использовать пользовательские ПК для майнинга
Рынок скрытой защиты от криптовалютных угроз постоянно растет, а владельцы компьютеров должны быть осторожны. Киберпреступники активно выражают интерес к вредоносному ПО, связанному с криптовалютами. Распространяя вирусы, преступники могут эффективно использовать компьютеры жертв для добычи Ethereum, Monero и нескольких других криптовалют. Новый отчет лаборатории Касперского показывает, насколько прибыльным стал этот бизнес.



Самые выгодные атаки преступников связаны с вымогательством денег, но есть и другие способы заработка. Один из таких методом заключается в заражении компьютеров программным обеспечением для последующего майнинга. В конечном результате, мошенники используют вычислительную мощность многих пользователь для личного обогащения. Конечно, это не способ стать богатым за ночь, но хорошая возможность для заработка.

Недавний отчет «Лаборатории Касперского» показывает, как развивалась эта отрасль за последние несколько месяцев. За первые восемь месяцев 2017 года киберприступники преуспели в своей деле, что не есть хорошо для пользователей. Около 1,65 млн клиентов были защищены от вредоносного криптовалютного ПО только с помощью Касперского. Следует понимать, что реальное количество попыток заражения намного выше.

В случае заражения компьютера он начнет работать гораздо медленнее. Один маленький кусок кода будет использовать CPU и GPU ресурсы практически на пределе их возможностей для генерации криптовалют. В большинстве случаем, вычислительные мощности используются для Ethereum, Zcash и даже Monero. В этом списке нет биткоина только потому, что его практически невозможно добыть с помощью обычного стационарного компьютера. А мошенники хотят заработать как можно больше денег, а майнинг биткоина может не привести к результату.

Большая часть вредоносного ПО распространяется средствами так называемой социальной инженерии. Большие ботнеты создаются без участия какого-либо умного пользователя. А затем ботнеты объединяются в систему для майнинга. Кроме того, хакеры пытаются установить вирус не только на пользовательские компьютеры, но и на серверы крупных компаний.

Перевод специально для mmgp.ru
Уникальность: 100%
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Rich&Free - только безопасные инвестиции
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Хакеры использовали серверы итальянского банка для майнинга биткоин Lonsdayl Новости криптовалют 0 10.07.2017 17:38
Пользовательские блоги на MMGP morg Общий раздел 24 06.11.2013 18:27
пользовательские индикаторы и шаблоны ХЫШНИК Программное обеспечение 36 20.08.2008 17:53

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар MonitoringFF
goldenbees.biz - Golden Bees
От MonitoringFF в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар pilot10
Рабочие планы курса BTC на 2016 г. (без туземуна)
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар clipman77
Скандальный глава биткоин-биржи Mt Gox вышел на свободу
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Украинцы определили лидера среди систем электронных платежей
От CashToday в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар impressed85
Хакеры заявили о краже 23 млрд аккаунтов пользователей PayPal
От impressed85 в разделе «Новости платежных систем»
Аватар Rabbot
startminer.com: 60.000 satoshi в день / вывод 500.000
От Rabbot в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,505
Тем
488,968
Сообщений
12,172,220

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram