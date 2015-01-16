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Мания и пирамида: Набиуллина раскритиковала криптовалюты

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#1
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Мания и пирамида: Набиуллина раскритиковала криптовалюты


Глава Центробанка Эльвира Набиулина заявила об опасности инвестирования в криптовалюты и объяснила почему государство не хочет приравнивать криптовалюты к иностранным валютам и почему до сих пор не существует правового регулирования положения критовалют в стране.

По ее мнению, криптовалюты в своей природе содержат все признаки классических пирамид. Их стоимость ничем не обеспечена. А курс криптовалют растет в виде лавины из-за того, что все больше и больше людей вовлекается в использование криптовалют и начинает ими активно пользоваться. То есть за счет привлечения новых людей. А это классический элемент пирамиды. Государство не может и не должно регулировать криптовалюты, так как по природе своей они пирамиды. А пирамиды запрещены в любом государстве и государство их регулировать не может.

Эльвира Набиулина одобрила китайский опыт регулирования криптовалют, когда государство резко ужесточило контроль за проведением ICO, которые выпускают токены на базе криптовалют, а криптовалютная биржа, которая широко торговала токенами, выпущенными на ICO вынуждена была добровольно и самостоятельно объявить о своем закрытии.

Тем не менее, даже в правительственных кругах мнение государственных чиновников относительно криптовалют расходятся. С Набиулиной согласен Министр Экономического Развития Орешкин, который тоже считает криптовалюты пирамидой.

Не согласен с главой Центробанка бывший Министр Экономики Алексей Кудрин. Он считает, что государство должно регулировать криптовалюты. Бизнес-омбудсмен Борис Титов считает, что по статусу криптовалюты надо приравнять к иностранным валютам.

Тем временем, из-за ужесточения регулирования положения ICO в Китае, а потом из-за добровольно - вынужденного закрытия третей по размерам криптовалютной биржи в Китае курс биткойна упал до 3450 долларов за биткойн.

Специально для mmgp.ru
Написано по материалам новостей http://www.mk.ru/economics/2017/09/1...tovalyuty.html

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59babebe34767
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