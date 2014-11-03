Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,505 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему тысячи инвесторов придерживают биткоин в тревожные дни?

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Bitcoin Форум. Все о платежной системе Bitcoin.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Результаты опроса: Вы тоже придерживаете у себя монеты биткоина?
Да 0 0%
Нет 0 0%
В криптовалюты не инвестирую 0 0%
Свой ответ напишу в теме 0 0%
Голосовавшие: 0. Вы ещё не голосовали в этом опросе

Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:25
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 8,140
Благодарностей: 2,568
УГ: 8
КП: 0.272
подарки
Почему тысячи инвесторов придерживают биткоин в тревожные дни?
Биткоин имеет огромный спрос среди тысяч инвесторов, которые мечтают о безналичном будущем, и теперь они вкладывают сбережения в цифровую валюту, а не в традиционные средства.


Первая криптовалюта уже превратила ранних инвесторов в миллионеров, и старается сделать все возможное, лишь бы только многотысячная аудитория в корне изменила свою точку зрения относительно традиционных рынков и инвестиций в целом.

Фонды старых финансов потрясены


Хотя те, кто использует и поддерживает биткоин, по-прежнему составляют меньший процент от населения всей планеты, в тысячелетнем поколении инвесторов растет число молодых людей, которые отворачиваются от традиционных финансовых империй. Если эта тенденция сохранится, это может означать абсолютный крах банковской системы, поскольку она продолжает придерживаться устаревших алгоритмов.

Доверие к инвестированию снова возвращается

Андреас М. Антонопулос, автор книг «Освоение криптовалюты биткоин» и «Интернет деньги», знаком с недоверием потребителей к продукции рынка цифровых валют. Идея виртуальных денег имеет смысл в современном мире и обращается к новому поколению, но кроме этого, эта система, которая не предала тысячную толпу инвесторов в отличие от политических партий, церкви и правительств.

Контроль над инвестициями


До сих пор существует какой-то способ, пока даже самые закаленные инвесторы не будут полностью свободны от традиционных банковских и денежных учреждений, но сегодня они уже могут контролировать свое будущее в отношении инвестиций. Так как им проще управлять собственным планом сбережений, инвестируя и реинвестируя новые технологии. Хотя они и продолжают отчислять определенный процент в обычный пенсионный фонд, и их счета по-прежнему должны оплачиваться через банковский счет, но инвестиции в криптовалюты стали для них центральной частью сбережений.

Страх волатильности


Что касается вопроса, который всегда возникает в отношении инвестиций в биткоин, то он относится к его высокой волатильности. Многие уже перестали нервничать из-за волатильности. Когда вам исполнится двадцать три года, с ограниченной ответственностью, инвестировать большую часть того, что у вас есть во что-то, не так драматично по сравнению с тем, что может быть для более взрослых. Молодёжь уже привыкла рисковать.

В завершение


Как видим, инвестирование в биткоин больше всего пользуется спросом среди активной молодежи и наблюдательных людей. Как бы там ни было, но просто так с полученными монетами bitcoin никто не торопится расставаться. И хотя сейчас курс лидера криптовалют очень сильно пошатнулся после выхода китайского запрета относительно блокчейн-проектов, инвесторы продолжают придерживать монеты в эти тревожные дни и не торопятся их выставлять на продажу. Вы тоже к этой категории пользователей относитесь?


------------------------
Автор: Александра 81
Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ЛУЧШИЙ БОТ О ПРОЕКТАХ И ВКЛАДАХ! РЕФБЭК!|Присоединяйся к Ларисе. Стабильный заработок всегда :)||SmartLog Company - Стабильный заработок на грузоперевозках!
🔥Серфинг в биткоинах🔥Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥
Александра 81 на форуме  
Старый Сегодня, 21:30
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Тут и живу
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 791
Благодарностей: 102
УГ: 9
КП: 0.180
подарки
Re: Почему тысячи инвесторов придерживают биткоин в тревожные дни?
Да, моя тоже относится к этой категория.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
Slonopotam 2 на форуме  
Старый Сегодня, 21:33
#3
Премиум
Премиум
 
Аватар Александра 81
 
Пол: Женский
Адрес: Родная планета
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 03.11.2014
Сообщений: 8,140
Благодарностей: 2,568
УГ: 8
КП: 0.272
подарки
Автор темы Re: Почему тысячи инвесторов придерживают биткоин в тревожные дни?
Цитата:
Сообщение от Slonopotam 2 Посмотреть сообщение
Да, моя тоже относится к этой категория.
То есть, вы тоже придерживаете имеющиеся в наличии монеты биткоин и планируете их продавать лишь только в будущем по более высокому курсу?
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

ЛУЧШИЙ БОТ О ПРОЕКТАХ И ВКЛАДАХ! РЕФБЭК!|Присоединяйся к Ларисе. Стабильный заработок всегда :)||SmartLog Company - Стабильный заработок на грузоперевозках!
🔥Серфинг в биткоинах🔥Форекс брокер заслуживший мое доверие!🔥
Александра 81 на форуме  
Старый Сегодня, 21:40
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Адрес: Тут и живу
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 21.09.2015
Сообщений: 791
Благодарностей: 102
УГ: 9
КП: 0.180
подарки
Re: Почему тысячи инвесторов придерживают биткоин в тревожные дни?
Цитата:
Сообщение от Александра 81 Посмотреть сообщение
То есть, вы тоже придерживаете имеющиеся в наличии монеты биткоин и планируете их продавать лишь только в будущем по более высокому курсу?
Естесссстно, вы абсолютно правы.
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
Slonopotam 2 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Тревожные сигналы рынка Биткоин комиссий Анна Чернобай Bitcoin 3 20.03.2017 19:47
Почему экономика Ирана ждет российских инвесторов Dmitriy News Новости в мире финансов и инвестиций 0 02.11.2015 20:08
Россияне придерживают валюту на электронных кошельках azeptik Новости платежных систем 6 14.09.2015 13:46
В Греции установят около тысячи биткоин-банкоматов MR-Donald Новости криптовалют 6 01.09.2015 04:43

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Denver10
Брокер Gerchik&Co приостанавливает работу с системой OKPAY после скандала с BTC-e
От Denver10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Shalom
ПАММ-счет 1stmln:619922 (Forex-Trend)
От Shalom в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар tigr
invest proker - investproker.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Замедление роста китайской экономики продолжается
От Денис Болтов в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар ВАРЯГ
http://chaosage.ru/ Браузер игра)
От ВАРЯГ в разделе «Игры»
Аватар polaks
GoldenGambit-goldengambit.com
От polaks в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,505
Тем
488,968
Сообщений
12,172,220

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram