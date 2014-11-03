Почему тысячи инвесторов придерживают биткоин в тревожные дни? Биткоин имеет огромный спрос среди тысяч инвесторов, которые мечтают о безналичном будущем, и теперь они вкладывают сбережения в цифровую валюту, а не в традиционные средства.





Первая криптовалюта уже превратила ранних инвесторов в миллионеров, и старается сделать все возможное, лишь бы только многотысячная аудитория в корне изменила свою точку зрения относительно традиционных рынков и инвестиций в целом.



Фонды старых финансов потрясены



Хотя те, кто использует и поддерживает биткоин, по-прежнему составляют меньший процент от населения всей планеты, в тысячелетнем поколении инвесторов растет число молодых людей, которые отворачиваются от традиционных финансовых империй. Если эта тенденция сохранится, это может означать абсолютный крах банковской системы, поскольку она продолжает придерживаться устаревших алгоритмов.



Доверие к инвестированию снова возвращается



Андреас М. Антонопулос, автор книг «Освоение криптовалюты биткоин» и «Интернет деньги», знаком с недоверием потребителей к продукции рынка цифровых валют. Идея виртуальных денег имеет смысл в современном мире и обращается к новому поколению, но кроме этого, эта система, которая не предала тысячную толпу инвесторов в отличие от политических партий, церкви и правительств.



Контроль над инвестициями



До сих пор существует какой-то способ, пока даже самые закаленные инвесторы не будут полностью свободны от традиционных банковских и денежных учреждений, но сегодня они уже могут контролировать свое будущее в отношении инвестиций. Так как им проще управлять собственным планом сбережений, инвестируя и реинвестируя новые технологии. Хотя они и продолжают отчислять определенный процент в обычный пенсионный фонд, и их счета по-прежнему должны оплачиваться через банковский счет, но инвестиции в криптовалюты стали для них центральной частью сбережений.



Страх волатильности



Что касается вопроса, который всегда возникает в отношении инвестиций в биткоин, то он относится к его высокой волатильности. Многие уже перестали нервничать из-за волатильности. Когда вам исполнится двадцать три года, с ограниченной ответственностью, инвестировать большую часть того, что у вас есть во что-то, не так драматично по сравнению с тем, что может быть для более взрослых. Молодёжь уже привыкла рисковать.



В завершение



Как видим, инвестирование в биткоин больше всего пользуется спросом среди активной молодежи и наблюдательных людей. Как бы там ни было, но просто так с полученными монетами bitcoin никто не торопится расставаться. И хотя сейчас курс лидера криптовалют очень сильно пошатнулся после выхода китайского запрета относительно блокчейн-проектов, инвесторы продолжают придерживать монеты в эти тревожные дни и не торопятся их выставлять на продажу. Вы тоже к этой категории пользователей относитесь?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru имеет огромный спрос среди тысяч инвесторов, которые мечтают о безналичном будущем, и теперь они вкладывают сбережения в цифровую валюту, а не в традиционные средства.Перваяуже превратила ранних инвесторов в миллионеров, и старается сделать все возможное, лишь бы только многотысячная аудитория в корне изменила свою точку зрения относительно традиционных рынков и инвестиций в целом.Хотя те, кто использует и поддерживает, по-прежнему составляют меньший процент от населения всей планеты, в тысячелетнем поколении инвесторов растет число молодых людей, которые отворачиваются от традиционных финансовых империй. Если эта тенденция сохранится, это может означать абсолютный крах банковской системы, поскольку она продолжает придерживаться устаревших алгоритмов.Андреас М. Антонопулос, автор книг «Освоение» и «Интернет деньги», знаком с недоверием потребителей к продукции рынка цифровых валют. Идея виртуальных денег имеет смысл в современном мире и обращается к новому поколению, но кроме этого, эта система, которая не предала тысячную толпу инвесторов в отличие от политических партий, церкви и правительств.До сих пор существует какой-то способ, пока даже самые закаленные инвесторы не будут полностью свободны от традиционных банковских и денежных учреждений, но сегодня они уже могут контролировать свое будущее в отношении инвестиций. Так как им проще управлять собственным планом сбережений, инвестируя и реинвестируя новые технологии. Хотя они и продолжают отчислять определенный процент в обычный пенсионный фонд, и их счета по-прежнему должны оплачиваться через банковский счет, но инвестиции встали для них центральной частью сбережений.Что касается вопроса, который всегда возникает в отношении инвестиций в, то он относится к его высокой волатильности. Многие уже перестали нервничать из-за волатильности. Когда вам исполнится двадцать три года, с ограниченной ответственностью, инвестировать большую часть того, что у вас есть во что-то, не так драматично по сравнению с тем, что может быть для более взрослых. Молодёжь уже привыкла рисковать.Как видим, инвестирование вбольше всего пользуется спросом среди активной молодежи и наблюдательных людей. Как бы там ни было, но просто так с полученными монетаминикто не торопится расставаться. И хотя сейчас курс лидераочень сильно пошатнулся после выхода китайского запрета относительно блокчейн-проектов, инвесторы продолжают придерживать монеты в эти тревожные дни и не торопятся их выставлять на продажу. Вы тоже к этой категории пользователей относитесь?------------------------

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