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РФ предложила странам АСЕАН бороться с теневым рынком криптовалют

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#1
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РФ предложила странам АСЕАН бороться с теневым рынком криптовалют


Выступая на 37 конференции Ассоциации национальных полиций стран АСЕАН, которая проходила в Сингапуре, представитель России - министр Внутренних Дел Владимир Колокольцев заявил, что всем странам мира необходимо объединить усилия в сфере борьбы и мошенничеством и прочим криминалом, который осуществляется в сфере криптовалют или с их использованием.

Дело в том, что на законодательном уровне, положение криптовалют в России никак не отрегулировано. Отсутствие правовой регламентации "связывает" руки правоохранительным органам. Так как правовое положение криптовалют не отрегулировано, мошенники различного уровня широко используют пробелы в законодательстве, а потерпевшая сторона часто не жалуется на потерянные средства. Даже если жалоба в правоохранительные органы поступает, они фактически ничем не могут помочь пострадавшей стороне, так как у них отсутствует правовая база для деятельности. В лучшем случае дело возбуждается по близким статьям типа "мошенничество". Но даже возбуждение дела, не означает, что виновное лицо будет найдено и привлечено к ответственности. Широкое использование криптовалют и отсутствие регулирования привело к тому, что граждане с одной стороны зарабатывают на криптовалютах на свой страх и риск, а с другой стороны, это ведет к тому, что и с доходов от криптовалют люди не платят налоги. Но у такой "налоговой свободы" есть обратная сторона. Если людей обманут с использованием криптовалют, скорее всего государственные органы им не смогут помочь.

На данный момент государственные чиновники в России ограничиваются предупреждением граждан о том, что инвестирование с использованием криптовалют является крайне рискованным.

В Китае раньше было достаточно либеральное законодательство в сфере использования криптовалют, что привело к росту их популярности, а также к увеличению числа мошенничества в сфере использования криптовалюты. Сейчас Правительство Китая после многочисленных предупреждений сильно ужесточило регулирование ICO, а валютная криптобиржа, которая широко торговала токенами, выпускаемыми на ICO самостоятельно объявила о своем закрытии.

Пока Правительство России ограничивается предупреждением своих граждан. Но кто знает, что будет дальше!

Специально для mmgp.ru
В основе этой уникальной статьи новость https://bits.media/news/rf-predlozhi...-kriptovalyut/

https://text.ru/antiplagiat/59bab7bdc2fd0
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