VISO

Регистрация: 14.09.2017 Сообщений: 5 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

[Token Pre Sale] [ANN] [VITO] Плати криптовалютой повсюду с VISO









Что такое VISO? Платежная система VISO связывает криптовалюту и обычные способы оплаты в одну экосистему. White paper || Business plan || SLACK || Telegram RUS || Telegram ENG || Twitter || Facebook

Криптовалюты меняют мир, стирая платежные границы между странами. VISO создает открытую экосистему платежей, прозрачную и соединенную с традиционными платежными средствами, такими как банковские карты. C VISO впервые сервисы криптовалюты станут повседневными платежами для целой страны.

Технологические ноу-хау VISO:

- Для покупателей. Подключив криптовалюту к кошельку VISO, покупатель получает возможность совершать бесконтактные платежи со смартфона в любом месте, где принимают VISA PayWave или MasterCard PayPass всего за несколько секунд.

- Для продавцов. POS-инфраструктура SMART-терминалов 3 в 1: банковский терминал, касса и платежный терминал с онлайн-отчетами обо всех покупках на любом устройстве. Кроме того, всего за час может быть настроен интернет-магазин.

- Для инвесторов. Уникальный механизм возврата инвестиций в покупку токенов, который строится на увеличении оборота токенов на вторичном рынке.



Какие проблемы решает VISO?



Скорость проникновения криптовалюты в повседневные платежи до сих пор остается слишком низкой. Выполнение транзакций в криптовалютах занимает слишком длительное время, а удобство их использования оставляет желать лучшего. VISO решает эту проблему с помощью специальной технологии кошельков VISO и за счет физического присутствия платежных терминалов в точках продаж.



Как работает VISO?

VISO — это платежная система полного цикла, объединяющая в себе весь набор технологий для приема платежей в точках продаж, расчетов и покупок в традиционной валюте, банковскими картами и в криптовалюте. Ключевыми элементами экосистемы VISO являются:

- Сеть банковских SMART-терминалов, совмещенных с кассами, позволяющих проводить покупки наличными, обычными банковскими картами и в криптовалюте;

- Банковские карты VISO Card, позволяющие платить с кошелька VISO в фиатных валютах или криптовалютах.

- Кошелек VISO Wallet, связывающий традиционные средства платежей и криптовалюту VITO.

- Биржа криптовалюты VISO Exchange, где будет производится обмен VITO на другие криптовалюты или фиатные валюты.



Система VISO включает в себя технологии традиционных платежей, с использованием банковских карт, и новые платежные технологии, построенные на транзакциях с криптовалютой. Комбинация традиционных средств платежей и криптовалюты позволяют существенно снизить цену транзакций для всех участников, сделать платежи прозрачными. Система позволяет осуществлять как платежи в точках продаж, так и онлайн.



VISO Токен (VITO)

Токены VITO являются внутренней криптовалютой платежной системы VISO. VITO создаются на платформе Waves. Ценность токенов обеспечивается их оборотом в платежной системе. Оборот VITO поддерживается работой платежной системы VISO. Токены VITO не дают права на получение прибыли компании и держатели VITO могут рассчитывать только на доход от последующей продажи токенов или обмен токенов на другие криптовалюты. Ограничение числа токенов: 1.000.000.000 (один миллиард токенов VITO). Начальный курс: 0,1 доллар США за 1 токен VITO.



Распределение токенов:

- 80% токенов получают покупатели VITO

- 18% основатели и эдвайзеры

- 2% баунти-компания (будет проводиться во время Token sale)



Продажи токенов VITO

Рентабельность бизнес-модели VISO зависит от количества запущенных технологий. Некоторые из технологий слишком дороги для запуска без сбора достаточного количества средств от продажи токенов. Мы ставим перед собой 5 уровней целей, в зависимости от того, сколько денежных средств VISO удастся привлечь на Token sale. В зависимости от объема привлеченных денежных средств будут запущены разные технологии.





Если в ходе Token sale будет собрана сумма меньше 3 миллионов USD, то вся она будет возвращена.

Максимальная собираемая стоимость - $79 млн. На данную сумму можно заменить всю кассовую технику Грузии на новые SMART-терминалы, сбор большей суммы экономически необоснован.



Token sale проводится в два этапа:

- Предпродажа. На предпродаже производится продажа временной криптовалюты Pre VITO*, которая будет

сконвертирована в VITO после начала основной распродажи, после чего уничтожена.

- Основная распродажа. На распродаже производится продажа основного объема VITO.



* Токены Pre VITO являются средством для привлечения раннего сбора средств в проект VISO. Будет выпущено 10.000.000 токенов Pre VITO, которые будут конвертированы в VITO с коэффициентом 1,5. На токены Pre VITO не распространяется Escrow, их продажа осуществляется напрямую на кошелек компании VISO. Таким образом, токены Pre VITO несут больший риск, но предоставляют больший бонус.







Кошелек VISO (VISO Wallet)

Кошелек VISO существует как промежуточное средство платежа, позволяющее фиксировать курс конвертации криптовалюты в валюту в момент покупки-продажи в точке продаж или по желанию клиента, а также осуществлять расчеты между участниками платежной системы. Кошелек VISO предоставляет доступ к обмену криптовалюты. Открыть кошелек VISO может любой желающий, у которого есть доступ в Интернет. Открыв кошелек, можно осуществить конвертацию других криптовалют, BitCoin, Etherium, Waves и других в средства на балансе в кошельке VISO. Баланс кошелька может быть в VITO, долларах США, евро или грузинских лари.



Карты VISO



Все карты VISO подключены к кошельку VISO Wallet. Кошелек имеет баланс в грузинских лари, долларах США, евро и VITO. Пользователь карты VISO может сам установить предпочитаемую валюту оплаты. Карты VISO поддерживают технологию SMART-Balance, позволяющую автоматически конвертировать денежные средства с карты или банковского счета в криптовалюту и обратно, благодаря связке с VISO Wallet. Вам не потребуется совершать операции покупки-продажи криптовалюты вручную при включении данной опции. Правила конвертации может установить сам пользователь.





Компания выпустит 4 вида карт:

- VISO Card Light. Пластиковая карта с балансом и оборотом в пределах лимитов законодательства Anti-

Money-Laundering. Поддерживает технологию бесконтактных платежей.

- VISO Card Pro. Пластиковая карта, привязанная к идентифицированному счету в грузинском банке без

лимитов на совершаемые операции.

- VISO Card Virtual. Виртуальная банковская карта с установленными лимитами, который устанавливается

клиентом.

- VISO Card HCE. Карта, работающая по технологии Host Card Emulation. Позволяет проводить бесконтактные

платежи с любого смартфона, поддерживающего технологию NFC.





Карты VISO распространяются по всему миру. Любой желающий может заказать доставку карты себе по почте.

Карты VISO выпускаются в соответствии с правилами международных платежных систем VISA и MasterCard и принимаются по всему миру.



Биржа VISO (VISO Exchange)

Биржа криптовалюты интегрирована с кошельком VISO Wallet и позволяет проводить операции покупки- продажи криптовалюты VITO и обменивать ее как на фиатные деньги, с выводом их на банковские счета в грузинском банке, так и на другие криптовалюты. Курс криптовалюты меняется автоматически в рамках текущей валютной позиции - динамики покупки-продажи VITO по отношению ко всем валютам. Криптовалюта VITO может торговаться и на внешних биржах, не связанных с экосистемой VISO. Владельцы VISO могут самостоятельно покупать продавать криптовалюту с другими пользователями, устанавливая курс самостоятельно.



Терминалы VISO



SMART-терминалы VISO — это новое поколение банковских терминалов. Они совмещают в себе все функции обычных банковских терминалов, кассы, платежных терминалов, а также позволяют запускать любые мобильные приложения под управлением операционной системы Google Android.





Каждый SMART-терминал VISO может быть интегрирован с бухгалтерской системой торгового предприятия, что превращает его в полноценную кассу, где отображается вся номенклатура покупок. Объединение всех устройств в одно позволяет минимизировать расходы торговой точки, что особенно важно для малых продавцов. SMART-терминалы сертифицированы VISA и MasterCard. Безопасность соответствует требованиям информационной безопасности стандарта PCI DSS 3.







Команда VISO





VISO - это команда профессионалов, которые увлечены своим делом.







География VISO - это команда профессионалов, которые увлечены своим делом.

Мы выбрали Грузию как страну запуска из-за потрясающих возможностей, которые предоставляет страна для инвестиций. Минимальные налоги, открытость для мира и небольшие размеры делают эту страну отличным выбором для вдохновляющего прорыва в мире криптовалюты.

Грузия сегодня: Ассоциация с Евросоюзом; Американское право; Фиксированные по конституции налоги; Безопасность; Развитая платежная инфраструктура; Отсутствие ограничений со стороны национального банка на платежи в криптовалюте; Развитая платежная система. После успеха проекта в Грузии, мы планируем выйти на международный рынок.





VISO - будущее мировой экономики

Следуйте за трендами, присоединяйтесь к VISO Token Sale!



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