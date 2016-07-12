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Бинарные опционы: Солью сам, кинет контора, или заработаю?

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Старый Сегодня, 20:53
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 25.08.2017
Сообщений: 26
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Бинарные опционы: Солью сам, кинет контора, или заработаю?
Профитного дня.
Появилась спонтанная идея пощупать бинарные опционы. Опыт работы по ним на реале на данный момент - ровно 3 дня. Немного поигрался на демке - "естественно" получил сумасшедшую прибыль .
Поиском брокера не заморачивался - прочитал несколько отзывов и просмотрел несколько видео. Отзывы пополам - как положительные так и отрицательные.
С какими "проблемами" столкнулся и как они решались. (проблемы не серьезные, но описываю как есть)
1. Демо счет был заведен долларовый, но на реале условия по нему хуже чем на рублевом. просто поменять валюту счета нельзя - пришлось через тех поддержку блокировать аккаунт и заводить новый (под него новый почтовый ящик)
2. при создании нового аккаунта с первого раза не подтвердилась почта - Тех поддержка помогла.
Других проблем не возникало.
Счет пополнил через мастеркард - 5000 рублей. К данной сумме контора добавила 100% бонус. таким образом стартовый баланс составил 10 000 рублей.
"Буду посмотреть" - Сольется счет, кинет контора или наступит "светлое будущее".
Ведением данной страницы надеюсь дисциплинировать себя: придерживаться плана, стратегии, контролировать эмоции: страх и жадность, тем самым постараться продлить жизнь депозита.
скрин по результатам третьего дня:
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 14092017.png Просмотров: 3 Размер: 61.5 Кб ID: 197782  
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

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