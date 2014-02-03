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kaiross-group.com - Kaiross-group

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2014
Сообщений: 9,480
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kaiross-group.com - Kaiross-group
Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!



Я не админ / владелец сайта
Старт был 14.09.2017 года в 12-00 по МСК





О проекте:
Как мы знаем, Forex является рынком, в котором банки, предприятия, правительства, инвесторы и трейдеры приходят для обмена и валютные спекуляции. Рынок Forex также известен как «рынок Fx» или «рынок forex»... и это крупнейший рынок и имеет высокую ликвидность в мире среднее значение ежедневных сделок составила 3,98 млн.
«NORTHOAK LIMITEAD» работает в Великобритании с 20 августа 2014 года и принял бизнес торговли forex и постепенный успех с ним. 16 мая 2017 года руководство компании решило преобразовать его в Kaiross-group, предоставление всем заинтересованным лицам и предприятиям доступ к финансовым услугам и продуктам. Причина для преобразования, улучшение доверия управленческого потенциала, которое стало возможным благодаря финансовым экспертам группы высококвалифицированных специалистов. После того, как вы сделаете депозит, вы начнете получать ежедневные проценты и продолжать зарабатывать до истечения срока вклада. После этого вы можете вложить снова, на другой срок, чтобы продолжать получать ежедневные проценты. Деньги, которые мы привлекаем через наш веб-сайт будут использоваться для увеличения наших текущих активов и соответственно увеличить нашу прибыль для того, чтобы поделиться с вами.

Маркетинг:


Инвестиционные планы:
100-1000 руб 4.5% в час на 24 часа (итого 108%)
1001-2500 руб 57% каждые 18 часов на 36 часов (итого 114%)
2501-5000 руб 60% каждые 24 часа на 48 часов (итого 120%)
5001-10000 руб 42% каждые 20 часов на 60 часов (итого 126%)
10001-25000 руб 33% каждые 18 часов на 72 часа (итого 132%)
25001-50000 руб 27.6% каждые 17 часов на 85 часов (итого 138%)
Тело депозита включено в выплаты в каждом тарифе
Количество открываемых вкладов не ограничено
Досрочного снятия вклада не предусмотрено

Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, PerfectMoney, Qiwi, AdvCash, Яндекс деньги
Деньги можно выводить только на ту ЭПС, с которой вы или ваш реферал вносили депозит
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
При выводе денег комиссии нет

Языки:


Партнёрская программа:
Партнёрка 5% от вклада

Контакты администрации:
Почта: admin@kaiross-group.com
Группа вк: https://vk.com/club153377338
Телеграм чат: https://t.me/joinchat/GAFpvUL5ax4o7A9RbOlHBg
Есть форма для обратной связи на самом сайте

Мой вклад / листинг:


Мой вклад в личном кабинете kaiross-group.com:


Обзор kaiross-group.com - сайт для быстрого заработка на вкладах от 100 руб

Свои отзывы о kaiross-group.com можете оставлять в комментариях под темой.
__________________
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