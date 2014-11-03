Zilliqa - это будущий конкурент ethereum?







Zilliqa предоставляет ошеломляющую возможность



Термин « Zilliqa» особо не связан с технологией blockchain. Хотя это имя запоминающееся. Слово Zilliqa означает «кремний для компьютера с высокой пропускной способностью». В некотором роде это прекрасно описывает, как большинство людей ожидают, что технология blockchain будет работать, масштабируя до нужных уровней. Это была большая проблема в отношении большинства общественных цепочек, включая bitcoin и ethereum.



Интересно, что Zilliqa также является публичной блочной цепью, которая фокусируется на высокой пропускной способности. Фактически, она привносит в таблицу различные процессы и протоколы для достижения более высоких ставок транзакций, чем любая другая блок-цепочка в мире. Разработчики утверждают, что Zilliqa сможет масштабироваться на порядок выше, в зависимости от потребностей людей, использующих это решение. Это довольно амбициозная цель, хотя ее по-настоящему можно реализовать.



Другие точки фокусировки для Zilliqa включают в себя децентрализованные приложения, умные контракты и поддающуюся количественной оценке безопасность. В некотором смысле, это почти похоже на улучшенную версию блок-цепи ethereum, учитывая, что она имеет практически ту же внутреннюю функциональность системы. Также представляется, что разработчики создали этот публичный блок-код как способ предоставления децентрализованных решений для машинного обучения и финансовых алгоритмов. До сих пор команда провела один крупный пробный запуск, что дало неожиданные результаты. С пропускной способностью 1 389 транзакций в секунду Zilliqa намного опережает любого из своих конкурентов.



Хотя эти результаты являются лишь исходным эталоном, второй тест запланирован на 1 октября 2017 года. Публичная тестовая сеть для Zilliqa будет выпущена в декабре, и в это время разработчики опубликуют свой исходный код. Основной сетевой запуск и первые децентрализованные приложения для этой блок-цепи запланированы на 2018 год, соответственно. Многие разработчики будут следить за этими событиями в ближайшие месяцы. Если проект сможет выполнить свое обещание, Zilliqa может быстро стать фаворитом блочной цепи среди майнеров.



Остается увидеть, как этот общественный блок-чек будет обрабатывать большое количество транзакций. Разработчики ethereum уже некоторое время работают над подобным решением, хотя, похоже, технология не выйдет на рынок в ближайшее время. Все же не так легко ввести изменения в общественный блок-код без проведения предварительных тщательных испытаний. Если Zilliqa сможет сначала выйти на рынок, это может иметь конкурентное преимущество над ethereum в этом отношении.



В завершение



Следует иметь в виду, что в первом тестовом прогоне используются узлы, размещенные в экземплярах AWS EC2. Пока нет реальной децентрализации этой сети, хотя эта ситуация со временем изменится, когда исходный код будет выпущен для общественности. Хорошо видеть повышенную конкуренцию в мире общественных решений blockchain. Zilliqa вполне может стать крупным проектом в ближайшем будущем, хотя только время покажет, сможет ли команда выполнить свои обещания. Пока все выглядит довольно многообещающе. А вы наблюдаете за проектом Zilliqa?





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Автор: Александра 81

Авторские права на статью принадлежат mmgp.ru С таким большим количеством различных криптовалютных платформ стало невозможно отслеживать их новое появление. Zilliqa - это новая платформа, которая привлекла большое внимание, сосредоточившись на пропускной способности транзакций и функциональности. Учитывая, что этот проект находится в разработке уже более двух лет, ожидания довольно высоки. Похоже, этот проект очень интересен для разных компаний по всему миру.Термин « Zilliqa» особо не связан с технологией. Хотя это имя запоминающееся. Слово Zilliqa означает «кремний для компьютера с высокой пропускной способностью». В некотором роде это прекрасно описывает, как большинство людей ожидают, что технологиябудет работать, масштабируя до нужных уровней. Это была большая проблема в отношении большинства общественных цепочек, включаяИнтересно, что Zilliqa также является публичной блочной цепью, которая фокусируется на высокой пропускной способности. Фактически, она привносит в таблицу различные процессы и протоколы для достижения более высоких ставок транзакций, чем любая другая блок-цепочка в мире. Разработчики утверждают, что Zilliqa сможет масштабироваться на порядок выше, в зависимости от потребностей людей, использующих это решение. Это довольно амбициозная цель, хотя ее по-настоящему можно реализовать.Другие точки фокусировки для Zilliqa включают в себя децентрализованные приложения, умные контракты и поддающуюся количественной оценке безопасность. В некотором смысле, это почти похоже на улучшенную версию блок-цепи, учитывая, что она имеет практически ту же внутреннюю функциональность системы. Также представляется, что разработчики создали этот публичный блок-код как способ предоставления децентрализованных решений для машинного обучения и финансовых алгоритмов. До сих пор команда провела один крупный пробный запуск, что дало неожиданные результаты. С пропускной способностью 1 389 транзакций в секунду Zilliqa намного опережает любого из своих конкурентов.Хотя эти результаты являются лишь исходным эталоном, второй тест запланирован на 1 октября 2017 года. Публичная тестовая сеть для Zilliqa будет выпущена в декабре, и в это время разработчики опубликуют свой исходный код. Основной сетевой запуск и первые децентрализованные приложения для этой блок-цепи запланированы на 2018 год, соответственно. Многие разработчики будут следить за этими событиями в ближайшие месяцы. Если проект сможет выполнить свое обещание, Zilliqa может быстро стать фаворитом блочной цепи среди майнеров.Остается увидеть, как этот общественный блок-чек будет обрабатывать большое количество транзакций. Разработчикиуже некоторое время работают над подобным решением, хотя, похоже, технология не выйдет на рынок в ближайшее время. Все же не так легко ввести изменения в общественный блок-код без проведения предварительных тщательных испытаний. Если Zilliqa сможет сначала выйти на рынок, это может иметь конкурентное преимущество надв этом отношении.Следует иметь в виду, что в первом тестовом прогоне используются узлы, размещенные в экземплярах AWS EC2. Пока нет реальной децентрализации этой сети, хотя эта ситуация со временем изменится, когда исходный код будет выпущен для общественности. Хорошо видеть повышенную конкуренцию в мире общественных решений. Zilliqa вполне может стать крупным проектом в ближайшем будущем, хотя только время покажет, сможет ли команда выполнить свои обещания. Пока все выглядит довольно многообещающе. А вы наблюдаете за проектом Zilliqa?------------------------

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