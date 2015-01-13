Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,505 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Цена Bitcoin упала до 3450, но аналитики не переживают

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 20:32
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар veranika55
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 4,884
Благодарностей: 1,995
УГ: 31
КП: 0.254
подарки
Цена Bitcoin упала до 3450, но аналитики не переживают


Цена биткоина упала с $ 3,860 до $ 3,460 в течение последних 24 часов из-за закрытия третьей по величине биткойн биржи Китая BTCC.

Но, большинство трейдеров в Китае и на других крупных рынках, таких как США, Япония и Южная Корея до сих пор не знают, что BTCC закрыла свою торговую платформу добровольно и другие ведущие биржи, включая Huobi и OKCoin, две крупнейших биржи в Китае, работают нормально.

Китайский источник новостей биткоин и прочих криптовалют CnLedger подтвердил от представителей OKCoin и Huobi, что они не слышали никаких новых директив от Народного банка Китая (НБК) и китайских финансовых регуляторов.

“Также отмечается, что BTCC ранее обслуживала токены ICO, токены, специально используемые для привлечения средств в проектах ICO. OKCoin и Huob заявили, что не получали уведомления от регуляторов и работают в штатном режиме”, - сказал представитель CnLedger.

Вполне вероятно, что панические продажи трейдерами Китая, Южной Кореи, США и Японии вызвали резкое падение цен, как они ошибочно поняли, что закрытие BTCC вызвано общенациональным запретом на биткойн-биржи. Важно для трейдеров и инвесторов понять то, что окончательный план Народного банка Китая и китайского регулятора заключается в обеспечении и предложении программы лицензирования для бирж, а не в запрете на торговые платформы.

Все-таки аналитики не беспокоятся. Известный биткоин-инвестор и исследователь WhalePanda подчеркнул, что объем торгов на рынке китайской биткоин-биржи является относительно низким по сравнению с другими крупными криптовалютными биржами. Что еще более важно, панические продажи трейдеров были вызваны, тем что они не поняли, что решение о закрытии биржа приняла самостоятельно, а не в результате регулятивного решения китайского правительства.

"Эй, ребята, биткоин торговля может быть запрещена в Китае, но мы только что поняли, что есть гораздо больший по объему рынок в других странах. Спасибо за погружение”, - написал WhalePanda.

Высоко уважаемый и хорошо признанный финансовый аналитик и репортер Макс Кайзер также подтвердил сегодня, что нестабильность китайского биржевого рынка биткоинов просто приведет трейдеров к японскому рынку, который эффективно регулируется правительством в течение последних 12 месяцев.

"Биткоин, споткнувшись о Китай, очищает путь для Японии, чтобы захватить значительную долю рынка. Состояние равновесия майнинговой промышленности во всем мире будет соответствовать глобальному доступу к энергии. Сегодняшнее падение биткоинов отражает отсутствие географического разнообразия майнинговой промышленности. Как утверждает теория равновесия, волатильность сдерживается”, - сказал Кайзер.

В своем заявлении Кайзер сослался на вход крупных японских многомиллиардных конгломератов в биткоин-индустрию. GMO Group, одна из крупнейших японских технологических компаний, объявила о своих планах по производству собственных ASIC для майнинга и Bitcoin оборудования на сотни миллионов долларов для того, чтобы конкурировать с лидерами отрасли, такими как Bitmain.

Недавнее падение цен на биткоины стало небольшим провалом, которое биткоин-индустрия вынуждена была принять для продвижения и развития. Что еще более важно, это то, что сегодняшнее падение цен на биткоины было подпитано ложными и неточными новостями, которые изображали закрытие BTCC как введение запрета на китайскую биржу.

В ближайшие месяцы, биткоин промышленность и экосистема будет меняться кардинально. Если китайское правительство не в состоянии обеспечить эффективное регулирование, Япония и Южная Корея будет развиваться в качестве основных рынков биткоина в Азии.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материламам
https://www.cryptocoinsnews.com/bitc...e-not-worried/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/59baaed297dbb
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

TRAPPER-INVEST.COM-Независимый блог об инвестициях, консультации и рефбеки партнерам
Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ!
Бот VIKTORIA от KISKIN HOUSE - твой навигатор в мире инвестиций!
veranika55 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 21:46
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Цена Bitcoin Cash упала за сутки на треть Smirnov Nikolay Новости криптовалют 2 05.08.2017 18:23
Цена золота за минуту упала на 1,6% tigr Новости в мире финансов и инвестиций 0 26.06.2017 22:41
Цена на нефть WTI упала на 17% Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 0 05.05.2017 12:42
Цена Bitcoin упала на 25%, что дальше? Lonsdayl Новости криптовалют 14 26.03.2017 23:16
Цена нефти Brent упала до $45,5, а WTI – до $44,92 CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 1 13.01.2015 15:15

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Украинская SoftServe приобрела IT-компанию из Польши
От bizneser в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Angelika78
Последние новинки для открытия своего бизнеса
От Angelika78 в разделе «Предпринимательство и собственный бизнес»
Аватара нет
Падение ВВП Украины ускорилось до 15,2%
От harrikein в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Tigrenish
Dell продает подразделение IT-консалтинга за $3,5 млрд
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Drum13
Деловая активность в США ухудшилась до показателей 2008 года
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар admirus
Блог о продвижение и заработке - serfMoney.com
От admirus в разделе «Блоги о заработке»
.     
Пользователей
422,505
Тем
488,968
Сообщений
12,172,217

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram