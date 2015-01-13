Цена Bitcoin упала до 3450, но аналитики не переживают



Цена биткоина упала с $ 3,860 до $ 3,460 в течение последних 24 часов из-за закрытия третьей по величине биткойн биржи Китая BTCC.



Но, большинство трейдеров в Китае и на других крупных рынках, таких как США, Япония и Южная Корея до сих пор не знают, что BTCC закрыла свою торговую платформу добровольно и другие ведущие биржи, включая Huobi и OKCoin, две крупнейших биржи в Китае, работают нормально.



Китайский источник новостей биткоин и прочих криптовалют CnLedger подтвердил от представителей OKCoin и Huobi, что они не слышали никаких новых директив от Народного банка Китая (НБК) и китайских финансовых регуляторов.



“Также отмечается, что BTCC ранее обслуживала токены ICO, токены, специально используемые для привлечения средств в проектах ICO. OKCoin и Huob заявили, что не получали уведомления от регуляторов и работают в штатном режиме”, - сказал представитель CnLedger.



Вполне вероятно, что панические продажи трейдерами Китая, Южной Кореи, США и Японии вызвали резкое падение цен, как они ошибочно поняли, что закрытие BTCC вызвано общенациональным запретом на биткойн-биржи. Важно для трейдеров и инвесторов понять то, что окончательный план Народного банка Китая и китайского регулятора заключается в обеспечении и предложении программы лицензирования для бирж, а не в запрете на торговые платформы.



Все-таки аналитики не беспокоятся. Известный биткоин-инвестор и исследователь WhalePanda подчеркнул, что объем торгов на рынке китайской биткоин-биржи является относительно низким по сравнению с другими крупными криптовалютными биржами. Что еще более важно, панические продажи трейдеров были вызваны, тем что они не поняли, что решение о закрытии биржа приняла самостоятельно, а не в результате регулятивного решения китайского правительства.



"Эй, ребята, биткоин торговля может быть запрещена в Китае, но мы только что поняли, что есть гораздо больший по объему рынок в других странах. Спасибо за погружение”, - написал WhalePanda.



Высоко уважаемый и хорошо признанный финансовый аналитик и репортер Макс Кайзер также подтвердил сегодня, что нестабильность китайского биржевого рынка биткоинов просто приведет трейдеров к японскому рынку, который эффективно регулируется правительством в течение последних 12 месяцев.



"Биткоин, споткнувшись о Китай, очищает путь для Японии, чтобы захватить значительную долю рынка. Состояние равновесия майнинговой промышленности во всем мире будет соответствовать глобальному доступу к энергии. Сегодняшнее падение биткоинов отражает отсутствие географического разнообразия майнинговой промышленности. Как утверждает теория равновесия, волатильность сдерживается”, - сказал Кайзер.



В своем заявлении Кайзер сослался на вход крупных японских многомиллиардных конгломератов в биткоин-индустрию. GMO Group, одна из крупнейших японских технологических компаний, объявила о своих планах по производству собственных ASIC для майнинга и Bitcoin оборудования на сотни миллионов долларов для того, чтобы конкурировать с лидерами отрасли, такими как Bitmain.



Недавнее падение цен на биткоины стало небольшим провалом, которое биткоин-индустрия вынуждена была принять для продвижения и развития. Что еще более важно, это то, что сегодняшнее падение цен на биткоины было подпитано ложными и неточными новостями, которые изображали закрытие BTCC как введение запрета на китайскую биржу.



В ближайшие месяцы, биткоин промышленность и экосистема будет меняться кардинально. Если китайское правительство не в состоянии обеспечить эффективное регулирование, Япония и Южная Корея будет развиваться в качестве основных рынков биткоина в Азии.



Специально для mmgp.ru

Переведено по материламам

https://www.cryptocoinsnews.com/bitc...e-not-worried/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59baaed297dbb Цена биткоина упала с $ 3,860 до $ 3,460 в течение последних 24 часов из-за закрытия третьей по величине биткойн биржи Китая BTCC.Но, большинство трейдеров в Китае и на других крупных рынках, таких как США, Япония и Южная Корея до сих пор не знают, что BTCC закрыла свою торговую платформу добровольно и другие ведущие биржи, включая Huobi и OKCoin, две крупнейших биржи в Китае, работают нормально.Китайский источник новостей биткоин и прочих криптовалют CnLedger подтвердил от представителей OKCoin и Huobi, что они не слышали никаких новых директив от Народного банка Китая (НБК) и китайских финансовых регуляторов.“Также отмечается, что BTCC ранее обслуживала токены ICO, токены, специально используемые для привлечения средств в проектах ICO. OKCoin и Huob заявили, что не получали уведомления от регуляторов и работают в штатном режиме”, - сказал представитель CnLedger.Вполне вероятно, что панические продажи трейдерами Китая, Южной Кореи, США и Японии вызвали резкое падение цен, как они ошибочно поняли, что закрытие BTCC вызвано общенациональным запретом на биткойн-биржи. Важно для трейдеров и инвесторов понять то, что окончательный план Народного банка Китая и китайского регулятора заключается в обеспечении и предложении программы лицензирования для бирж, а не в запрете на торговые платформы.Все-таки аналитики не беспокоятся. Известный биткоин-инвестор и исследователь WhalePanda подчеркнул, что объем торгов на рынке китайской биткоин-биржи является относительно низким по сравнению с другими крупными криптовалютными биржами. Что еще более важно, панические продажи трейдеров были вызваны, тем что они не поняли, что решение о закрытии биржа приняла самостоятельно, а не в результате регулятивного решения китайского правительства."Эй, ребята, биткоин торговля может быть запрещена в Китае, но мы только что поняли, что есть гораздо больший по объему рынок в других странах. Спасибо за погружение”, - написал WhalePanda.Высоко уважаемый и хорошо признанный финансовый аналитик и репортер Макс Кайзер также подтвердил сегодня, что нестабильность китайского биржевого рынка биткоинов просто приведет трейдеров к японскому рынку, который эффективно регулируется правительством в течение последних 12 месяцев."Биткоин, споткнувшись о Китай, очищает путь для Японии, чтобы захватить значительную долю рынка. Состояние равновесия майнинговой промышленности во всем мире будет соответствовать глобальному доступу к энергии. Сегодняшнее падение биткоинов отражает отсутствие географического разнообразия майнинговой промышленности. Как утверждает теория равновесия, волатильность сдерживается”, - сказал Кайзер.В своем заявлении Кайзер сослался на вход крупных японских многомиллиардных конгломератов в биткоин-индустрию. GMO Group, одна из крупнейших японских технологических компаний, объявила о своих планах по производству собственных ASIC для майнинга и Bitcoin оборудования на сотни миллионов долларов для того, чтобы конкурировать с лидерами отрасли, такими как Bitmain.Недавнее падение цен на биткоины стало небольшим провалом, которое биткоин-индустрия вынуждена была принять для продвижения и развития. Что еще более важно, это то, что сегодняшнее падение цен на биткоины было подпитано ложными и неточными новостями, которые изображали закрытие BTCC как введение запрета на китайскую биржу.В ближайшие месяцы, биткоин промышленность и экосистема будет меняться кардинально. Если китайское правительство не в состоянии обеспечить эффективное регулирование, Япония и Южная Корея будет развиваться в качестве основных рынков биткоина в Азии.Специально для mmgp.ruПереведено по материламам100% уникальный текст

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