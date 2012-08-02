Еще одна шишка JPMorgan негативно отозвалась о Bitcoin

Глобальный глаза количественной стратегии JPMorgan поддержал своего начальника, исполнительного директора Джайми Димона, в растущем легионе антикриптовалютных крестоносцев. В записке клиентам в среду Марко Коланович написал, что криптовалюты в целом имеют некоторое сходство с мошенническими схемами пирамид.
Комментарии поступили на следующий день после того, как Димон назвал биткоин мошенничеством хуже кризиса тюльпанов. Он также зашел настолько далеко, что пообещал уволить любого тупого трейдера, которые совершил сделку с криптовалютой.
Но на этом Коланович не остановился, назвав один из работающих способов выйти с тупика — создать новую криптовалюту. Каждый раз будут появляться новые цепи на технологии блокчейн, и ярчайший этому пример — перегретый Ethereum.
Перевод специально для mmgp.ru
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