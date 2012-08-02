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Apple обсуждает возможность покупки доли Toshiba за $ 3 млрд

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Apple обсуждает возможность покупки доли Toshiba за $ 3 млрд
Согласно сообщению Bloomberg, Apple рассматривает возможность покупки многомиллиардной доли в японской Toshiba. Сообщается, что производитель iPhone рассматривает возможность сделки за $ 3 млрд через консорциум Bain Capital.



Ранее сообщалось, что Apple была заинтересована в присоединении к консорциуму Toshiba еще 30 августа. Компания использует память Toshiba для своих устройств iPhone и iPod. По словам Bloomberg, приобретение доли производителя чипов поможет Apple усилить надежную цепочку поставок и стать более независимой от конкурента Samsung.

По словам Bloomberg, Bain Capital уже получила поддержку от Dell, Seagate и SK Hynix. Предположительно, Bain и Toshiba намерены достичь окончательного соглашения по сделке в этом месяце. Если все пройдет успешно, это станет одной из крупнейших сделок Apple сегодня. До этого компания из Купертино приобрела бизнес по производству наушников Beats Electronics за $ 3 млрд.

Bain Capital – не единственный заинтересованный покупатель. Один из поставщиков Apple, а именно Western Digital, также пытался купить бизнес Toshiba при поддержке KKR. Bloomberg сообщает, что поддержка Apple может повернуть дело в сторону Bain. Основной причиной продажи бизнеса по производству чипов памяти, считает Bloomberg, является необходимость заплатить за дорогостоящую попытку в ядерном бизнесе.

Перевод специально для mmgp.ru
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