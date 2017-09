Classic Mining - classicmining.biz Привет Форумчане, Друзья! Представляю свежий фаст с бессрочными процентами.









я не админ/создатель проекта.

тема не является призывом к каким либо действиям и создана в целях ознакомления.

старт проекта: 14.09.2017



Регистрация в проектЕ!!!



О Проекте!

(гугл перевод)



Цитата: Классический Майнинг Лимитед инвестиционный проект был задуман специально для того, чтобы помочь владельцам Биткоин увеличить свой капитал за счет принятия правильных и своевременных инвестиций в перспективный бизнес. Мы готовы раскрыть потенциал криптовалюты для тех, кто желает делать деньги на достижения 21 века, обеспечение их благополучного будущего. Мы имеем опыт инвестирования и работы на валютных рынках по всему миру, и мы можем гарантировать стабильный постоянный доход.

Нашим приоритетом является благополучие наших инвесторов. Для этого мы используем современные майнинга Биткоинов технологий, накопленных знаний и опыта наших коллег, чтобы сделать выгодные биржевые сделки. Мы обеспечиваем почти непрерывный поток прибыли благодаря успешной работе команды профессионалов.

История создания

Классический Майнинг Лимитед начал свое существование, объединяя специалистов из различных областей для достижения общей цели – развитие высокодоходного инвестиционного проекта. Финансовые аналитики и экономисты рассчитают риски, программистов и ИТ-специалистов, обеспечить устойчивое функционирование проекта и несут ответственность за сохранность данных наших клиентов. И благодаря опытным трейдерам, капитальных вложений, увеличивается каждый час.

Слаженная работа наших специалистов, продуманной стратегии развития и регулярных новых инвесторов вступать в наши ряды делают нашу компанию одной из самых успешных на рынке криптовалют.





Выгодные инвестиции

Один из способов добычи Биткоинов инвестирование в заведомо прибыльные проекты. Среди них майнинга биткоинов и майнинга биткоинов станций машиностроения.

Торговые и обменные операции

Дело с криптовалютой, важно иметь на правдивые прогнозы рукой уровень, чтобы иметь самоконтроль и "чутье" для того, чтобы выбрать идеальный момент для сделки. Наши трейдеры выполняют все основные критерии.

Разработка проекта

В основе инвестиционного проекта-это денежные средства, внесенные партнерами. Чем больше размер инвестиционного фонда, тем больше прибыли может быть получено на выходе. Поэтому мы стараемся постоянно развиваться и расти в рамках проекта. Документация Проекта!

Проверить Лицензию





Маркетинг Проекта!



Цитата: PLAN

“BASIC”

7% в Сутки!

0.005 BTC - 5.0 BTC

Ежедневное начисление

Срок инвестирования бессрочный

Депозит включён в начисления .





PLAN

“STANDARD”

8% в Сутки!

5.001 BTC - 10.0 BTC

Ежедневное начисление

Срок инвестирования бессрочный

Депозит включён в начисления .



PLAN

“ADVANCED”

9% в Сутки!

10.001 BTC - 100.0 BTC

Ежедневное начисление

Срок инвестирования бессрочный

Депозит включён в начисления

Регламент Выплат!

Инстант!



Поддержка!

форма контактов, почты: admin@classicmining.biz, support@classicmining.biz, телефон: +442 080 684 678



Реферальная программа!

2 уровня: 7/1%



Платёжные Системы!



Bitcoin



Минимальный Вывод!

0.0005 BTC



Внимание!!!

Технические Характеристики!

Dates Created on 2017-08-11 - Expires on 2018-08-10 - Updated on 2017-08-11

IP Address 88.99.167.188 - 1 other site is hosted on this server

IP Location Germany - Bayern - Gunzenhausen - Hetzner Online Ag

Name Server: ns2.coverddos.com

Name Server: ns1.coverddos.com



Check GoldCoders' HYIP Manager License

classicmining.biz - Licensed



Dates Created on 2017-08-11 - Expires on 2018-08-10 - Updated on 2017-08-11IP Address 88.99.167.188 - 1 other site is hosted on this serverIP Location Germany - Bayern - Gunzenhausen -Online AgName Server: ns2.Name Server: ns1.coverddos.comCheck GoldCoders' HYIP Manager License





Регистрация в проектЕ!!!

+442 080 684 678



Мой Вклад!



Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Profit Hunters--Заказываю рефбек тут, Все мои депозиты под страховкой!

Rich&Free---только безопасные инвестиции, бонусы!+ 💎ДОБАВЛЯЙТЕСЬ---

HyipClub.Club - Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB - 5000% - HyipClub.Club __________________+ 💎--- Мой Скайп