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Капитализация Bitcoin в моменте рухнула на $18,5 млрд или почему "упал биток"

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Капитализация Bitcoin в моменте рухнула на $18,5 млрд или почему "упал биток"



Капитализация Bitcoin в моменте рухнула на $18,5 млрд или почему "упал биток".



Криптовалюта Bitcoin значительно подешевела сегодня в четверг 14.09.2017 года. Хотя нисходящий тренд начался еще вначале текущего месяца после установления нового исторического максимума в $5000, но сегодняшнее падение Bitcoin было стремительным хотя и кратковременным, что является негативным сигналом.

За сегодняшний день Bitcoin упал на 11%. В моменте его цена достигла уровня в $3400 протестировав сильную поддержу и не смогла ее пробить с первого раза. Падение капитализации Bitcoin достигала $18,5 миллиардов.

В целом на текущий момент всего за 2 недели торгов в этом месяце криптовалюта Bitcoin подешевела на 30%.

Некоторые гуру крипто-аналитики обуславливают сегодняшнее падение Bitcoin тем, что глава JPMorgan Chase Джеймс Даймон назвал криптовалюту «инструментом мошенничества» и пригрозил уволить своих трейдеров, торгующих криптовалютами. Но какой крупный крипто-инвестор будет скидывать свой капитал в криптовалюте после чьих-то там слов?! Еще и в тот момент, когда Bitcoin показывал стабильный бычий тренд и все с трудом только и выискивали входы в рынок, чтобы нарастить объемы своих покупок по Bitcoin. Даже китайские криптобиржи увеличивали объемы несмотря на слухи о том, что правительство Китая намеревается закрыть все китайские криптобиржи.

Ситуация с падением Bitcoin намного проще.
Сегодняшнее падение Bitcoin вызвано тем, что одна из трех крупнейших криптобирж Китая объявила о том, что приостановит работу 30 числа текущего месяца. Соответственно, у кого были открытые позиции через криптобиржу BTCC (BTCChina) начали их закрывать и выводить свои средства. Благодаря этому Bitcoin немного просел, а затем началось самое интересное.

Поскольку криптобиржа BTCC сделала объявление о приостановке торгов только в своем Твиттере, то спустя некоторое время эта новость разошлась и по другим источникам информации плюс еще к словам главы JPMorgan Chase Джеймса Даймона о том, что он назвал криптовалюту «мошенничеством», на рынке началась паника. Многие, кто держал Bitcoin с уровней 800-900$ (начало текущего года) заметив, что их прибыль начинает уменьшаться, начали ее фиксировать.



Специально для форума MMGP.

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Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 19:11.
Denver10 на форуме  
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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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