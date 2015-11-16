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Британия запустила в оборот новые пластиковые 10 фунтов стерлингов





Британские СМИ сообщают, что Банк Англии с 14 сентября официально ввёл в оборот новые купюры номиналом в 10 фунтов стерлингов с портретом писательницы Джейн Остин. Кстати, в этом году было 200 лет со дня её смерти, вот к этой дате и приурочили выпуск новой национальной банкноты - в честь её памяти.



Изготовлены эти 10 фунтов стерлингов из пластика и это сделано намеренно так как такие деньги более прочны, более экологичны и безопасны.



И конечно, на купюре, как и на всех современных деньгах имеется область со специальной шершавой поверхностью по которые незрячие люди смогут быстро определять её номинал. Также британские СМИ указывают, что пластиковые деньги сложнее поддаются подделке и их будет труднее как-то сильно запачкать или привести в негодность.



Кроме того, стоит напомнить, что эти 10 фунтов стерлингов будет представлять собой уже вторую британскую купюру, которые выполнена из пластика. Дело в том, что чуть более года назад, а именно 13 сентября 2016 года в Британии в обращение была введена пластиковая 5-фунтовая купюра с изображением самого знаменитого премьер-министра этой страны сэра Уинстона Черчилля. Также в планах Банка Англии стоит выпуск и 20-фунтовой купюры на которой должен быть изображен Джозеф Уильям Тернер - великий британский художник и это событие должно произойти в 2020 году.



Новые 10 фунтов стерлингов должны будут заменить уже старые бумажные купюры, на которых был изображен ученый Чарлз Дарвин. Между тем старые купюры будут ещё некоторое время ходить по стране наравне с новыми (сообщается, что это будет просходить до марта 2018 года), а затем до конца следующего года они будут полностью выведены из оборота и их место займёт "пластик".



Главный финансовый регулятор Британии уже отпечатал 1 млрд таких новых банкнот и теперь они постепенно начнут вводиться в обращение по всей стране. Также стоит напомнить, что 6 октября с.г. Банк Англии организует благотворительный аукцион, в котором сможет поучаствовать любой британец и выставить в качестве лотов новые 10-фунтовые купюры со "счастливыми номерами" - за них можно будет выручить от коллекционеров тысячи и тысячи дополнительных денежных средств, часть из которых будет направлена в благотворительные фонды. В прошлом году на подобном аукционе (но только с новыми £5) организаторам удалось собрать 194 500 фунтов стерлингов, которые были отправлены на помощь нуждающимся.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/59ba94add5b47 Британские СМИ сообщают, что Банк Англии с 14 сентября официально ввёл в оборот новые купюры номиналом в 10 фунтов стерлингов с портретом писательницы Джейн Остин. Кстати, в этом году было 200 лет со дня её смерти, вот к этой дате и приурочили выпуск новой национальной банкноты - в честь её памяти.Изготовлены эти 10 фунтов стерлингов из пластика и это сделано намеренно так как такие деньги более прочны, более экологичны и безопасны.И конечно, на купюре, как и на всех современных деньгах имеется область со специальной шершавой поверхностью по которые незрячие люди смогут быстро определять её номинал. Также британские СМИ указывают, что пластиковые деньги сложнее поддаются подделке и их будет труднее как-то сильно запачкать или привести в негодность.Кроме того, стоит напомнить, что эти 10 фунтов стерлингов будет представлять собой уже вторую британскую купюру, которые выполнена из пластика. Дело в том, что чуть более года назад, а именно 13 сентября 2016 года в Британии в обращение была введена пластиковая 5-фунтовая купюра с изображением самого знаменитого премьер-министра этой страны сэра Уинстона Черчилля. Также в планах Банка Англии стоит выпуск и 20-фунтовой купюры на которой должен быть изображен Джозеф Уильям Тернер - великий британский художник и это событие должно произойти в 2020 году.Новые 10 фунтов стерлингов должны будут заменить уже старые бумажные купюры, на которых был изображен ученый Чарлз Дарвин. Между тем старые купюры будут ещё некоторое время ходить по стране наравне с новыми (сообщается, что это будет просходить до марта 2018 года), а затем до конца следующего года они будут полностью выведены из оборота и их место займёт "пластик".Главный финансовый регулятор Британии уже отпечатал 1 млрд таких новых банкнот и теперь они постепенно начнут вводиться в обращение по всей стране. Также стоит напомнить, что 6 октября с.г. Банк Англии организует благотворительный аукцион, в котором сможет поучаствовать любой британец и выставить в качестве лотов новые 10-фунтовые купюры со "счастливыми номерами" - за них можно будет выручить от коллекционеров тысячи и тысячи дополнительных денежных средств, часть из которых будет направлена в благотворительные фонды. В прошлом году на подобном аукционе (но только с новыми £5) организаторам удалось собрать 194 500 фунтов стерлингов, которые были отправлены на помощь нуждающимся.Специально для mmgp.ru

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