Об частном обмене

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Я не меняла и не собираюсь.
Хотел предложить единоразово обменять немного своих $ с PokerStars на WM или PM.
Зашёл в соответствующий раздел, а там одни менялы и создать тему не верифицированному пользователю не представляется возможным. Но обмен из покерных аккаунтов они не предлагают.
Возник вопрос, создать тему для единоразового частного обмена простому пользователю возможно?