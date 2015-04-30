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Об частном обмене

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Старый Сегодня, 18:47
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 05.09.2017
Сообщений: 11
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Об частном обмене
Я не меняла и не собираюсь.
Хотел предложить единоразово обменять немного своих $ с PokerStars на WM или PM.
Зашёл в соответствующий раздел, а там одни менялы и создать тему не верифицированному пользователю не представляется возможным. Но обмен из покерных аккаунтов они не предлагают.

Возник вопрос, создать тему для единоразового частного обмена простому пользователю возможно?
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:15
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