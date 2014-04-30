Израильский банк Leumi запрещает клиентам покупать Биткоин

Многим людям может это не нравится, но банки по-прежнему могут влиять на ситуацию, даже когда речь заходит о покупке криптовалют. Большинство бирж используют банковские переводы, как единственный способ приобрести Биткойн. Однако, некоторые банки активно блокируют исходящие и входящие платежи, связанные с криптовалютой.
Банки в некоторых регионах не в первый раз блокируют платежи в биткойнах. У немецких банков была такая история, хотя ситуация уже улучшилась. Сегодня в этом отношении отличился Израиль. Один из клиентов банка Leumi сообщил, что перевод в биткойнах был отвергнут учреждением. Как покупка биткойнов, так и вывод в фиат оказались невозможны.
Банк Leumi устанавливает опасный прецедент
Учитывая недавний всплеск популярности Биткойна, банки снова вставляют палки в колеса. Китай также активно пытается подорвать рынок негативным образом. Сегодня, когда некоторые израильские банки начинают блокировать переводы, ситуация выглядит не лучшим образом. Также некоторые местные компании испытывают неудобство в связи таким отношением.
Данный конкретный перевод был связан с биржей Kraken. Клиент хотел приобрести биткойнов на сумму 1000 долларов, но этого не случилось, так как банк Leumi заблокировал перевод. Банк даже связался с клиентом, чтобы уточнить его намерения. Клиент был проинформирован что транзакции в этом направлении "не могут быть выполнены", но обоснованной причины названо не было. Конечно же существуют риски, связанные с биткойном, но и хранение денег на банковском счете тоже не лишено рисков.
Еще более тревожным является то, что Департамент банковского надзора не вмешивается. Они позволяют банку Leumi блокировать данные транзакции без каких-либо последствий. Например, Банк Израиля не ограничивает клиентов в использовании биткойна. Запрет на приобретение биткойнов, скорее всего, только навредит банку Leumi. Финансовые институты конечно же обеспокоены тенденцией в области криптовалют, но банки не должны указывать пользователям, что они могут и чего не могут делать.
Перевод специально для mmgp.ru