Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,487 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Израильский банк Leumi запрещает клиентам покупать Биткоин

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:18
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,822
Благодарностей: 186
УГ: 12
КП: 0.162
подарки
Израильский банк Leumi запрещает клиентам покупать Биткоин

Многим людям может это не нравится, но банки по-прежнему могут влиять на ситуацию, даже когда речь заходит о покупке криптовалют. Большинство бирж используют банковские переводы, как единственный способ приобрести Биткойн. Однако, некоторые банки активно блокируют исходящие и входящие платежи, связанные с криптовалютой.

Банки в некоторых регионах не в первый раз блокируют платежи в биткойнах. У немецких банков была такая история, хотя ситуация уже улучшилась. Сегодня в этом отношении отличился Израиль. Один из клиентов банка Leumi сообщил, что перевод в биткойнах был отвергнут учреждением. Как покупка биткойнов, так и вывод в фиат оказались невозможны.



Банк Leumi устанавливает опасный прецедент

Учитывая недавний всплеск популярности Биткойна, банки снова вставляют палки в колеса. Китай также активно пытается подорвать рынок негативным образом. Сегодня, когда некоторые израильские банки начинают блокировать переводы, ситуация выглядит не лучшим образом. Также некоторые местные компании испытывают неудобство в связи таким отношением.

Данный конкретный перевод был связан с биржей Kraken. Клиент хотел приобрести биткойнов на сумму 1000 долларов, но этого не случилось, так как банк Leumi заблокировал перевод. Банк даже связался с клиентом, чтобы уточнить его намерения. Клиент был проинформирован что транзакции в этом направлении "не могут быть выполнены", но обоснованной причины названо не было. Конечно же существуют риски, связанные с биткойном, но и хранение денег на банковском счете тоже не лишено рисков.

Еще более тревожным является то, что Департамент банковского надзора не вмешивается. Они позволяют банку Leumi блокировать данные транзакции без каких-либо последствий. Например, Банк Израиля не ограничивает клиентов в использовании биткойна. Запрет на приобретение биткойнов, скорее всего, только навредит банку Leumi. Финансовые институты конечно же обеспокоены тенденцией в области криптовалют, но банки не должны указывать пользователям, что они могут и чего не могут делать.




Перевод специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:44
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Microsoft и крупнейший израильский банк задействуют блокчейн в финансовых операциях varges Новости криптовалют 0 07.09.2017 22:31
Банк Leumi (Израиль) создал мобильный банк с использованием искусственного интеллекта OPLOTT Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.07.2017 01:27
Банк Юнисон выплачивает деньги своим клиентам svn1975 Новости в мире финансов и инвестиций 2 06.05.2016 23:00
Израильский биткоин-стартап Simplex получил $7 млн инвестиций VictorSamus Новости криптовалют 0 05.02.2016 23:54
PayPal. Посоветуйте израильский банк PremiumMan PayPal 3 30.04.2014 20:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар rimzon
Запуск дериватива на российскую нефть откладывается до конца 2016 года
От rimzon в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pro-Hyip
Go 2 Riches - go2riches.com
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Marengo
[ICO] Bananacoin 28/08/2017 00:00:00 UTC - 28/09/2017
От Marengo в разделе «ICO»
Аватара нет
Хочу обсудить самый простой стартап
От slimboard в разделе «Инвестирование в стартапы»
Аватар Lektor05
Почему Брюссель опасается трансчерноморского газопровода?
От Lektor05 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Monitor-invest
Flashprofit - Flashprofit.info
От Monitor-invest в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
422,487
Тем
488,932
Сообщений
12,171,292

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram