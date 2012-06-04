Arambha

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 23.08.2017 Сообщений: 3 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

Торговая платформа ATAS crypto Всем доброго времени суток.

Хочу представить форумному сообществу тему для обсуждения новой для рынка криптовалют, но не для рынка финансов, торговой платформы ATAS crypto.

Немного предыстории: в ходе работа над своим проектом, который сейчас будет видоизменяться с учетом возникающих отношений, мне было предложено поучаствовать в бэта тестировании платформы ATAS crypto, которую планируют вывести на рынок в ноябре 2017 года. Последние две недели я плотно изучал то, что уже работает на этом этапе. И в этой теме планирую освещать и делится данными по платформе, советоваться с форумным сообществом, что нужно добавить или исправить, или убрать из ATAS crypto с учетом опыта вашей криптоторговли.



Сейчас кратко, откуда растут ноги: платформа ATAS crypto – это клон профессиональной, торгово-аналитической платформы ATAS, разработанной командой трейдеров orderflowtrading.net/soft/crypto1 (форум еще не дает возможности вставить прямую ссылку ссылку)



Практически весь технико-аналитический инструментарий данной платформы планируют перенести на крипторынок. Если кто-то желает, то может самостоятельно оформить на сайте демо доступ к к фиатной платформе и поюзать ее на рынке фьючерсов и акций, чтобы представить себе, что она может дать на крипторынке.

Я же в этой теме буду описывать криптоплатформу, как она есть на текущий момент и что вы можете предложить для ее улучшения.



1) Основной принцип работы ATAS crypto.

Торговая платформа не является собственностью какой-либо биржи. Не является собственностью какого-либо брокера. Эта платформа позволяет подключаться к потоку биржевых данных, обрабатывать и визуализировать их для совершения торговых действий. При этом в ней уже присутствует огромный арсенал техническо-аналитических средств, которые можно исследовать активировав демо доступ на сайте разработчика (ссылке выше). ТО ЕСТЬ, инвестор, открыв счет на криптобирже, заведя туда деньги или криптовалюту, НИКАКИМ образом не связывает свои торговые счета с платформой ATAS crypto. Деньги и криптовалюта всегда находятся на биржевых счетах. НО через платформу можно видеть биржевые данные в удобном для проведения технического анализа виде, создавать свои индикаторы и унифицировать данные с разных бирж в одинаковый вид для всех криптовалют .

Иными словами, инвестор, получая доступ к ATAS crypto, всегда сможет смотреть на биржевой график и совершать свои сделки через платформу, сохраняя при этом все свои счета на криптобирже.

Из-за того, что платформа надстраивается над биржевыми потоками, в ней можно увидеть данные и построить графики по разным активам одной биржи, или по одному активу разных бирж, или по разным активам разных бирж. И все это на одном экране в разных окнах платформы. На текущий момент в платформе ATAS crypto доступно для отображения и технического анализа следующая криптовалюта и монета:

Aragon (ANT), Bitcoin (BTC), DigitalCash (DASH), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC), FirstBlood (1ST), Golem Network Token (GNT), Iconomi (ICN), Incent (INCNT), Litecoin (LTC), Monero (XRM), Time (TIME), TrustCoin (TRST), vSlice (VSL), Waves (WAVES), Wings DAO (WINGS), ZCash (ZEC)

По ссылке на картинку gyazo.com/7bd8d509195358a2c92cdf6cc902d57e (форум еще не дает возможности вставить прямую ссылку ссылку)

можно увидеть как выглядит часть окна выбора криптовалюты в ATAS crypto



Мне сложно оценить достаточность заведенных криптовалют и монет. Если будут советы, какие валюты еще имеет смысл заводить и отображать их, то это будет очень ХОРОШО.

Также на текущий момент в платформе ATAS crypto доступно для отображения и технического анализа данные со следующих криптобирж:

BitTrex, Liqui, LocalBitcoins, BTCMarkets, LakeBTC, MercadoBitcoin, Kraken, QuadrigaCX, BTC38, BTCChina, CHBTC, Huobi, Jubi, OKCoin, ViaBTC, Yunbi, BitBay, BitMarket, Bitstamp, BTCE, Cexio, Coinbase, Exmo, Gatecoin, HitBTC, itBit, LiveCoin, Paymium, TheRockTrading, Coinfloor, Vaultoro, Unocoin, Luno, Bitfinex, Poloniex, Cryptopia и это не полный перечень.

По ссылке на картинку gyazo.com/15c647c13b02b2d62ff7dc6c0eb0b504 (форум еще не дает возможности вставить прямую ссылку ссылку) можно увидеть как выглядит выбор бирж по одному инструменту



Опять же, если есть понимание того, какие биржи еще имеет смысл прикрутить к отображению через платформу, то это можно смело советовать.

По всем этим указанным криптовалютам со всех указанных криптобирж можно в одной платформе Atas crypto строить графики, накладывать шаблоны индикаторов и анализировать их. В текущей бэта версии на некоторых площадках, например Poloniex, уже можно совершать сделки через платформу. То есть, такой механизм связки как: торговый счет на криптобирже – платформа Atas – анализ в платформе– заявка через платформу – сделка на криптобирже, уже работает.

Насколько я смог оценить выбор активов, в платформе необходимо еще организовать группировку данных не только по виду криптовалюты с указанием биржи где она торугется, а по криптобирже с указанием торгуемых на ней криптовалют. И разработчики обещали это сделать. Если будут подсказаны еще варианты по алгоритму выбора активов или бирж, будет очень ХОРОШО.

Может быть кто-то подскажет параметры унификации криптоактива, чтобы его код коротко отображался и легко идентифицировался, что это и с какой биржи.

В следующей тематике будет проанализирован и показан блок построения графиков в платформе ATAS crypto…

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