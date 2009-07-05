Decentralised Investment Solutions-decenteris.org

Я не админ и с админом не знаком.
Decentralised Investment Solutions
старт проекта- 14 сентября 2017
Легенда:
Decentralized Investment Solutions Limited использует современные технологии, блокчейн, которые позволяют вам сохранять свою личность и ваши транзакции анонимными в современном мире, которые каждый день сталкиваются с наблюдением и подозрением.
Конечная цель децентрализованных инвестиционных решений - предоставить все преимущества быстрой, безопасной, удобной и прибыльной инвестиционной платформы, в сочетании с первым в мире криптовалютной биткойной, которую потребители должны в полной мере использовать в технологии blockchain.
Платформа для биткойнов и криптовалютных платформ в мире позволит небанковским во всем мире взаимодействовать с глобальной финансовой системой и прогнозирует, что включение в цифровую экономику может повысить ВВП всех стран с развивающейся экономикой на 3,7 триллиона долларов США к 2025 году.
(перевод от гугл)
Инвестиционные планы:
0,001 BTC - 4,9999 BTC
3,60% ежедневно
(0,15% почасового начисления)
5 - 19.9999 BTC
4,08% ежедневно
(0,17% почасового начисления)
20 - 50 БТД
4,8% ежедневно
(0,20% почасового начисления)
Тело депозита доступно для вывода через 48 часов
с комиссией - 5%
платежные системы биткоин.
реферальная программа 5%.
выплаты инстант.
минимум на вход 0.001.
минимум на вывод 0.0005.
Рефбек от меня 5% в подписи.
ЗРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ИЛИ ПОСМОТРЕТЬ.
мой депозит в проект https://blockchain.info/tx/d5d086c40...42280cdbcebafd