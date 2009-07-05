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Decentralised Investment Solutions-decenteris.org

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Старый Сегодня, 17:55
#1
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 1,955
Благодарностей: 847
УГ: 13
КП: 0.065
подарки
Decentralised Investment Solutions-decenteris.org
Я не админ и с админом не знаком.

Decentralised Investment Solutions
старт проекта- 14 сентября 2017
Легенда:
Decentralized Investment Solutions Limited использует современные технологии, блокчейн, которые позволяют вам сохранять свою личность и ваши транзакции анонимными в современном мире, которые каждый день сталкиваются с наблюдением и подозрением.
Конечная цель децентрализованных инвестиционных решений - предоставить все преимущества быстрой, безопасной, удобной и прибыльной инвестиционной платформы, в сочетании с первым в мире криптовалютной биткойной, которую потребители должны в полной мере использовать в технологии blockchain.
Платформа для биткойнов и криптовалютных платформ в мире позволит небанковским во всем мире взаимодействовать с глобальной финансовой системой и прогнозирует, что включение в цифровую экономику может повысить ВВП всех стран с развивающейся экономикой на 3,7 триллиона долларов США к 2025 году.
(перевод от гугл)

Инвестиционные планы:
0,001 BTC - 4,9999 BTC
3,60% ежедневно
(0,15% почасового начисления)
5 - 19.9999 BTC
4,08% ежедневно
(0,17% почасового начисления)
20 - 50 БТД
4,8% ежедневно
(0,20% почасового начисления)
Тело депозита доступно для вывода через 48 часов
с комиссией - 5%

платежные системы биткоин.
реферальная программа 5%.
выплаты инстант.
минимум на вход 0.001.
минимум на вывод 0.0005.
Рефбек от меня 5% в подписи.

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мой депозит в проект https://blockchain.info/tx/d5d086c40...42280cdbcebafd
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cdrom2004 (Сегодня), Marina Kurbatova (Сегодня), ssergiuss (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:12
#2
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.08.2016
Сообщений: 4,133
Благодарностей: 1,350
УГ: 15
КП: 0.000
подарки
Re: Decentralised Investment Solutions-decenteris.org
Диз простенький
Два зеркала это плюс
Гринка, ГК, чат - все по фен-шую
Видео не обнаружил разве что

Лично я на заборе посижу
__________________
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Старый Сегодня, 18:12
#3
Профессионал
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.07.2016
Сообщений: 1,955
Благодарностей: 847
УГ: 13
КП: 0.065
подарки
Автор темы Re: Decentralised Investment Solutions-decenteris.org
...первая тема народ,так что не судите строго,проект мне понравился и техникой,и свеженький такой)
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Marina Kurbatova (Сегодня)
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