Главный экономист Allianz: Bitcoin должен стоить в 2 раза меньше нынешней цены

Выступая на канале Squawk, Мохамед Эль-Эриан заявил, что Bitcoin должен стоить половину или одну треть от нынешней цены в 4000 долларов.
"Нынешняя цена предполагает массовое внедрение криптовалюты и я не думаю, что правительства разрешат большинство из тех проектов, которые в настоящее время оцениваются", - пояснил он. "Я думаю, что Bitcoin будет существовать, потому что это удобная P2P-валюта".
Эль-Эриан присоединяется ко все более громким дебатам о будущем Bitcoin, после того как Китай напугал рынки заявлением о запрете бирж, а генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон назвал его "аферой".
Даймон также предположил, что единственным "ограниченным" вариантом использования Bitcoin будет p2p-сфера, в частности для венесуэльских граждан, Северной Кореи и торговцев наркотиками.
"Он существует в этом мире", - Эль-Эриан продолжил говорить об использовании Bitcoin в качестве p2p-валюты. "Но текущие цены предполагают массовое внедрение, чего не произойдет".
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Перевод специально для MMGP.ru