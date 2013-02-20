В Намибии запрещен Bitcoin на основании закона о валютном контроле от 1966 года

В Намибии запрещен Биткойн на основании закона о валютном контроле от 1966 года.
Обмен криптовалют в Намибии не разрешен в соответствии с многолетним законом, и торговцы в африканской стране не имеют права принимать их в качестве оплаты товаров и услуг, заявил центральный банк страны.
В новом докладе на девять страниц с изложением своей позиции, Банк Намибии заявил, что Bitcoin и его производные представляют лишь «минимальную» угрозу для банка определяющего денежную политику страны.
Он также напомнил о рисках отмывания денег с помощью криптовалют, предполагаемых недостатках валюты без обеспечения правительства или необеспеченных товаром, а также о потенциальных выгодах, которые могла бы достичь финансовая система благодаря своему бухгалтерскому распределенному реестру.
В документе неоднократно цитируются предыдущие исследования Международного валютного фонда и Целевой группы по финансовым мероприятиям, Глобальной межправительственной организации по борьбе с отмыванием денег. В других заявлениях он дополнительно уточнил свое толкование соответствующего внутреннего законодательства.
Например, «Намибийский закон о контроле за финансовым оборотом от 1966 года «не предусматривает создание виртуальных валютных валют, бирж или бюро в Намибии», - сообщил центральный банк.
В документе отмечается:
«Помимо того, что банк не признает виртуальные валюты в качестве законного платежного средства в Намибии, он также не признает его и иностранной валютой, которую можно обменять на местную валюту. Это связано с тем, что виртуальные валюты не выдаются и не гарантируются центральным банком или поддержкой любого товара».
Хотя в докладе признается, что криптовалюты могут использоваться для облегчения денежных переводов и других потребительских платежей, путем торговли валютой и выхода из нее. Но в банке заявили, что «из-за отсутствия юридического помещения, банк не может одобрить такую деятельность в Намибии».
«Виртуальные валюты не могут использоваться для оплаты товаров и услуг в Намибии», - заявил центральный банк. «Например, местному магазину не разрешается оценивать или принимать виртуальные валюты в обмен на товары и услуги. Таким образом, пользователи виртуальных денег должны проявлять осторожность при работе с этим типом валют».
Перевод специально для форума MMGP
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