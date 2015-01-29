golden-miners.online - Golden-Miners

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Магазин гномов
Старт проекта 14.09.2017
В этом магазине Вы можете приобрести различных гномов. Каждый гном приносит руду которую можно потом продать на рынке и обменять на реальные деньги. Каждый гном приносит разное количество руды, чем он дороже тем больше работает. Вы можете покупать любое их количество, гномы не умирают, не исчезают и будут работать всегда.
Склад руды
Собирайте на складе вашу руду, которую добыли гномы. Ваши гномы добывают руду каждые 10 минут. Руда постоянно накапливается, не обязательно собирать каждые 10 мин. достаточно собрать ее раз в месяц.
Как вам удобнее.
Продажа руды
Продажа руды позволит вам продать всю вашу руду за серебро, которое можно обменять на реальные деньги. Вырученное с продажи серебро распределяется между двумя счетами (счет для покупок и счет для вывода) в пропорциях: 50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи любых видов руды: 100 руды = 1 серебро. 100 серебра = 1 рубль.
Бонусы:
При регистрации получаете 1000 серебра в подарок!
АКЦИЯ: При первом пополнении баланса +20% в подарок!
АКЦИЯ: При пополнении баланса свыше 1000 Руб. +25% в подарок.
АКЦИЯ: При пополнении баланса свыше 5000 Руб. +35% в подарок.
АКЦИЯ: При пополнении баланса свыше 10000 Руб.+50% в подарок.
Реферальная программа:
Вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным Вами человеком на вывод.
Платежные системы:
Payeer, Free-Kassa
Мой вклад: