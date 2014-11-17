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Daimler вложил $60 млн. в StoreDot для создания батарей, заряжающихся за 5 минут

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Daimler вложил $60 млн. в StoreDot для создания батарей, заряжающихся за 5 минут

StoreDot, израильский стартап, который делает быстрозаряжающиеся батареи, создаваемые на биоорганических технологиях, привлек 60 миллионов долларов в раунде финансирования, возглавленном подразделением Daimler. Также в финансировании приняли участие Samsung Ventures, Norma Investments и ряд финансовых учреждений из Израиля и Китая.

Основанная в Тель-Авиве в 2012 году, StoreDot в настоящее время работает в рамках трех бизнес-подразделений, ориентированных на мобильные устройства, электромобили и дисплеи. Компания впервые продемонстрировала свою аккумуляторную технологию еще в 2014 году, показывая, как в один прекрасный день можно будет зарядить ваш смартфон примерно за 30 секунд.

Компания продемонстрировала свою концепцию, которая показывает как технология FlashBattery может заряжать автомобиль за пять минут. StoreDot отметил, что его технология использует "передовые нано-материалы, а также запатентованные органические соединения", чтобы ускорить скорость зарядки электромобилей. Компания добавила, что эти батареи в настоящее время находятся на "продвинутой стадии разработки" и ожидает, что они будут интегрированы в электромобили, которые в настоящее время находятся в стадии разработки.

Хотя StoreDot еще не располагает коммерчески доступными товарами, компания объявила о выпуске двух быстрозаряжающихся аккумуляторных продуктов, которые планируется запустить к концу года. Не указывая цены, StoreDot представила чехол iPhone 7 со встроенным батарейным блоком, который полностью заряжается за пять минут. Компания также планирует выпустить пауэрбанк FlashBattery с возможностью быстрой зарядки.

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Перевод специально для форума MMGP.ru
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