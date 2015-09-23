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Хедхантер Алена Владимирская рассказала, как найти работу в сфере криптовалют

Известный многим в России специалист по подбору персонала, а также глава консалтингового проекта "Антирабство" г-жа Алена Владимирская на её странице в Фейсбуке поделилась со своей аудиторией своим мнением по поводу особенностей рынка труда связанного с криптовалютами. Также она дала свои советы как не попасть в аферу при приеме на работу в этой новой трудовой сфере, а также в ком именно сейчас реально нуждаются компании связанные с криптовалютами.



Исходя из своего опыта, она советует тем кто ищет работу в этой области почаще и активно участвовать в так называемых хакатонах. Если кратко, то хакатон - это такой организованный "марафон" специалистов по разработке программного обеспечения, который может длится в течение нескольких дней до достижения конкретного результата. И вот во время подобных хакатонов и активного участия в них, хороший специалист может получить реальное предложение по работе от российской, а то и международной криптокомпании. При этом Алена также отмечает, что для этой отрасли сейчас нужны не только одни разработчики, а возьмут и маркетологов и менеджеров ранее участвовавших в больших интернет-проектах, а кроме того, в многие проекты нужны PR-специалисты и даже просто финансовые сотрудники, но с хорошим английским.



А еще по её достоверной информации, 2 российских ведущих банка (один из них видимо Сбербанк) уже в этом и в следующем году готовы потратить несколько миллиардов рублей на обучение 200 разработчиков по криптовалютам, которых, конечно, они потом примут на постоянную работу. Почему такие сумасшедшие деньги будут брошены на это дело? - задает она сама себе резонный вопрос. Да, всё просто - на рынке сейчас таких специалистов пока ещё очень мало, а к криптовалютам наблюдается огромный интерес, вот поэтому мол ничего на это не жалко, никаких денег.



Хедхантер Владимирская также поясняет, что главной проблемой на крипторынке она считает сейчас самих работодателей. Дело в том, что в последние пару лет, многим 23-26-летним программистам удалось сделать качественные проекты и деньги на них сыпались порой как из рога изобилия. Ну а теперь, развивая дальше свой бизнес, они в состоянии нанять себе опытных профессионалов, которые по годам обычно старше их и здесь как бы наступает такой конфликт поколений - двадцатилетние собственники компаний против сотрудников, которым от тридцати и больше лет. Отсюда она просит опытных специалистов заранее избегать конфликтов подобного рода и относится к своим молодым руководителям просто как гениальным детям.



Она также напоминает, что новая для России криптоотрасль пока не в состоянии дать вам в полном объеме привычных для многих россиян социальных гарантий. Вас даже могут оформить на работу каким-то левым способом (хотя при этом всё будет считаться официальным и работать вы будите по ТК РФ), соцпакета вы можете также в итоге не получить, а зарплата будет "в конверте". Но наверянка она будет очень высокой.



А еще на этом рынке в России уже работает около 10 рекрутинговых агентств и Алена просит помнить, что если с вас за трудоустройство просят денег, то никаких дел с таким "работодателем" точно не стоит иметь. Кстати, все желающие могут обращаться к ней напрямую - в Фейсбуке есть её контактные данные.



По материалам



https://text.ru/antiplagiat/59ba74c48e3bb Известный многим в России специалист по подбору персонала, а также глава консалтингового проекта "Антирабство" г-жа Алена Владимирская на её странице в Фейсбуке поделилась со своей аудиторией своим мнением по поводу особенностей рынка труда связанного с криптовалютами. Также она дала свои советы как не попасть в аферу при приеме на работу в этой новой трудовой сфере, а также в ком именно сейчас реально нуждаются компании связанные с криптовалютами.Исходя из своего опыта, она советует тем кто ищет работу в этой области почаще и активно участвовать в так называемых хакатонах. Если кратко, то хакатон - это такой организованный "марафон" специалистов по разработке программного обеспечения, который может длится в течение нескольких дней до достижения конкретного результата. И вот во время подобных хакатонов и активного участия в них, хороший специалист может получить реальное предложение по работе от российской, а то и международной криптокомпании. При этом Алена также отмечает, что для этой отрасли сейчас нужны не только одни разработчики, а возьмут и маркетологов и менеджеров ранее участвовавших в больших интернет-проектах, а кроме того, в многие проекты нужны PR-специалисты и даже просто финансовые сотрудники, но с хорошим английским.А еще по её достоверной информации, 2 российских ведущих банка (один из них видимо Сбербанк) уже в этом и в следующем году готовы потратить несколько миллиардов рублей на обучение 200 разработчиков по криптовалютам, которых, конечно, они потом примут на постоянную работу. Почему такие сумасшедшие деньги будут брошены на это дело? - задает она сама себе резонный вопрос. Да, всё просто - на рынке сейчас таких специалистов пока ещё очень мало, а к криптовалютам наблюдается огромный интерес, вот поэтому мол ничего на это не жалко, никаких денег.Хедхантер Владимирская также поясняет, что главной проблемой на крипторынке она считает сейчас самих работодателей. Дело в том, что в последние пару лет, многим 23-26-летним программистам удалось сделать качественные проекты и деньги на них сыпались порой как из рога изобилия. Ну а теперь, развивая дальше свой бизнес, они в состоянии нанять себе опытных профессионалов, которые по годам обычно старше их и здесь как бы наступает такой конфликт поколений - двадцатилетние собственники компаний против сотрудников, которым от тридцати и больше лет. Отсюда она просит опытных специалистов заранее избегать конфликтов подобного рода и относится к своим молодым руководителям просто как гениальным детям.Она также напоминает, что новая для России криптоотрасль пока не в состоянии дать вам в полном объеме привычных для многих россиян социальных гарантий. Вас даже могут оформить на работу каким-то левым способом (хотя при этом всё будет считаться официальным и работать вы будите по ТК РФ), соцпакета вы можете также в итоге не получить, а зарплата будет "в конверте". Но наверянка она будет очень высокой.А еще на этом рынке в России уже работает около 10 рекрутинговых агентств и Алена просит помнить, что если с вас за трудоустройство просят денег, то никаких дел с таким "работодателем" точно не стоит иметь. Кстати, все желающие могут обращаться к ней напрямую - в Фейсбуке есть её контактные данные.По материалам источник

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