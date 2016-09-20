Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,477 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Одна из крупнейших бирж Китая BTCC остановит торги к концу месяца

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Свежие новости о криптовалютах, инвестировании в криптовалюты, заработке на криптовалюте и другие.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 15:48
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.01.2017
Сообщений: 1,820
Благодарностей: 186
УГ: 12
КП: 0.162
подарки
Одна из крупнейших бирж Китая BTCC остановит торги к концу месяца

Одна из трех крупнейших бирж Китая объявила о прекращении торгов до 30 сентября.

Это внезапное решение объявлено после того, как биржа отрицала закрытие еще 10 сентября:
"BTCC работает нормально и не получала никаких новых указаний от китайских регуляторов".

Похоже, все поменялось. В данный момент причина остается неясной. Положение от 4 сентября касается лишь запрета ICO. Ходят слухи о новом положении, в котором объявят, что Китай запрещает криптовалютные биржи. Однако, есть подозрения, что биржам будет предписано более строгое лицензирование, а не закрытие, но в процессе перехода на новые правила временно придется приостановить торги.




Перевод специально для mmgp.ru
__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!
forfor на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:13
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
☛ Главная новость: Ни одна из китайских биткойн бирж властями закрыта не будет Denver10 Горячие новости 0 Сегодня 15:42
Одна из крупнейших краж в истории криптовалюты Ethereum Aisller Ethereum 16 08.08.2017 14:22
Одна из крупнейших фондовых бирж Южной Америки задействовала технологию блокчейн pilot10 Новости криптовалют 0 17.05.2017 13:25
Интервью с главой CHBTC, одной из крупнейших бирж Китая clipman77 Новости криптовалют 1 20.09.2016 23:01

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар dengov
Brexit повлияет на индексацию пенсий в России, объявил Минфин
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар O.Andru
MediaTek готовит к выпуску новый процессор на 10 ядер
От O.Andru в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар kamol_mix
WhatsApp прекратит поддержку Nokia S40, BlackBerry 10 и Android 2.1
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Vellata
ПАММ-счет 4XAvenue3: 9500179 (FXOpen)
От Vellata в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Иван325
ПАММ-счет VladimirTrend:508233 (ForexTrend)
От Иван325 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
WMID 181235464448 - прием лимитов доверия.
От Esterm в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
.     
Пользователей
422,477
Тем
488,923
Сообщений
12,170,837

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram