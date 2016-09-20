Одна из крупнейших бирж Китая BTCC остановит торги к концу месяца

Одна из трех крупнейших бирж Китая объявила о прекращении торгов до 30 сентября.
Это внезапное решение объявлено после того, как биржа отрицала закрытие еще 10 сентября:
"BTCC работает нормально и не получала никаких новых указаний от китайских регуляторов".
Похоже, все поменялось. В данный момент причина остается неясной. Положение от 4 сентября касается лишь запрета ICO. Ходят слухи о новом положении, в котором объявят, что Китай запрещает криптовалютные биржи. Однако, есть подозрения, что биржам будет предписано более строгое лицензирование, а не закрытие, но в процессе перехода на новые правила временно придется приостановить торги.
Перевод специально для mmgp.ru