Стало известно, сколько Украина должна выплатить
по внешним долгам в 2018-2022 годах.
Согласно предварительному проспекту эмиссии суверенных еврооблигаций, Украина в течение 2018-2022 годов должна выплатить по внешним долгам $28.700.000.000
(748.484.520.000 гривен).
Расходы на погашение внешнего долга в 2018 году ожидаются на уровне $2,05 млрд, на обслуживание – $1,52 млрд, в 2019 году соответственно $4,729 млрд и $1,74 млрд, в 2020 году – $5 млрд и $1,89 млрд, в 2021 году – $3,93 и $2,42 млрд, в 2022 году – $3,08 и $2,37 млрд.
До конца текущего года Украина должна выплатить в счет погашения внешнего долга $1,1 млрд и обслуживание – $1,47 млрд.
В документе также приводятся расчеты затрат по внутренним обязательствам. В частности, до конца текущего года выплаты на погашение долга запланированы на уровне $3,55 млрд и обслуживание $2,53 млрд, в 2018 году соответственно $4,4 млрд и $2,97 млрд, в 2019 году – $2,55 млрд и $2,53 млрд, в 2020 году – $4,02 млрд и $2,8 млрд, в 2021 году – $4,48 млрд и $3,26 млрд, в 2022 году – $5,06 млрд и $3,42 млрд.
Выплаты по внутренним обязательствам рассчитаны исходя из ожиданий относительно среднего курса гривны в соответствующем году: в 2017 году – 27,8 грн/$1, в 2018 году – 30,1 грн/$1, в 2019 году – 30,8 грн/$1 и в 2020-2022 годах – 31,2 грн/$1.
Справка Finance.ua:
Долг Украины в июле 2017 года вырос на 1,4%, или на $1,05 млрд – до $76,06 млрд.
В национальной валюте госдолг вырос на 0,69%, или на 13,45 млрд грн – до 1 трлн 971,15 млрд грн.
Закон о госбюджете-2017 после просмотра в июле предусматривает предельный размер госдолга на конец 2017 года 1 трлн 823,7 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,4 млрд грн.
Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/410...018-2022-godah