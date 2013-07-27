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Глава ЦБ РФ Набиуллина сравнила майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами

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Глава ЦБ РФ Набиуллина сравнила майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о планах по регулированию цифровых валют, а также сравнила майнинг криптовалют с финансовыми пирамидами. Об этом пишет RNS с XV Международного банковского форума ассоциации «Россия».

"Сейчас много разговоров про криптовалюты. …Мы видим, что криптомания опасна", — отметила вначале глава ЦБ.

Она пояснила, что видит риски при введении в легальный оборот криптовалют, потому что это может дополнительно поддержать интерес к использованию криптовалют. По ее мнению, необходимо предупреждать инвесторов о высоких рисках вложений средств в криптовалюту.

«Мы видим, что во многом сейчас нынешний механизм использования криптовалют имеет признаки пирамиды. Стоимость во много растет из-за того, что вовлекается в эти схемы все большее количества участников», — сказала Набиуллина.

Она усомнилась в необходимости легализации валюты — «мы пирамиды вообще-то … не легализуем», добавив, что «категорически против» вводить регулирование цифровых валют в качестве денежного средства, с помощью которого можно рассчитываться за товары и услуги.

Помимо этого, ЦБ также и против приравнивания криптовалюты к иностранным валютам.

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