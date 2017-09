Z Solo Pool Соло пул zencash | zclassic | hush | komodo

:blind: Проверенная опытом diff на разных портах. Выбираете в зависимости от вашей мощности:blind: Выплаты блоками. По практике намного профитнее чем на общем пуле:blind: Работаем с сервисами аренды ригов Nicehash.com и miningrigrentals.com (Читайте инфо по портам):blind: DDOS защита и много разных полезностей, выплаты автоматические! Честность - статистика пула, все автоматически!Используйте только "zn......" адреса для майнинга ZenCashи "t....." адреса на Zclassic, HushKOMODO адреса своиПолучить адрес можно на bittrex - кнопка кошелек wallet - затем поиск вбиваем zen или zcl - затем кнопка + и get new address, копируем и вуаля! Вознаграждение идет сразу на биржу.Zencash go to the moon!Конфиг и майнеры ZenCash:Claymore Miner - AMD GPU (Windows/Linux)Нужен claymores 12.5 и выше, иначе не копает ZEN!!пример запуска: ZecMiner64.exe -zpool zencoin.su:8008 -zwal znVgZqQ2CDrtLHCioBVhK2ZgzTfKyq6tHn8.worker1 -zpsw x -allpools 1EWBF Miner - NVIDIA GPU (Windows/Linux)пример запуска: miner.exe --server zencoin.su --user znVgZqQ2CDrtLHCioBVhK2ZgzTfKyq6tHn8.worker1 --pass x --port 8008Соло пул хорошо работает с сервисами аренды ригов:nicehash.comStratum Server: zencoin.su Stratum Port: 9009 User: YOUR WALLET (ZEN address zn........) Password: #miningrigrentals.comStratum Server: zencoin.su Stratum Port: 9009 or 8008 User: YOUR WALLET (ZEN addrВыплаты автоматически после 100 подтверждений, тому кто нашел блок - +- 10,65ZenКонфиг и майнеры Zclassic:Claymore Miner - AMD GPU (Windows/Linux)Нужен claymores 12.5 и выше, иначе не копает ZEN!!пример запуска: ZecMiner64.exe -zpool zclcoin.su:6006 -zwal tадрес.worker1 -zpsw x -allpools 1EWBF Miner - NVIDIA GPU (Windows/Linux)пример запуска: miner.exe --server zclcoin.su --user tадрес.worker1 --pass x --port 8008Соло пул хорошо работает с сервисами аренды ригов:nicehash.comStratum Server: zencoin.su Stratum Port: 9009 User: YOUR WALLET (Zclassic address t........) Password: #miningrigrentals.comStratum Server: zencoin.su Stratum Port: 9009 or 8008 User: YOUR WALLET (Zclassic addr t....) Password xВыплаты автоматически после 100 подтверждений, тому кто нашел блок - +- 11,25ZclВсе конфиги на монеты есть на пулеЭто соло, - профит на дистанции выше чем на совместном. Также с каждым новым майнером увеличивается вероятность на каждого. Connecting people!:blind: офф сайт zencash https://zensystem.io :blind: русскоязычное сообщество https://vk.com/zencashio :blind: офф сайт zclassic http://zclassic.org Курс растёт, сложность тоже.... Пора зарабатывать :blind: