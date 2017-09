Denver10 Топ Мастер

Инвесторы называют рынок Bitcoin самым переполненным среди финансовых рынков



Китайские регуляторы не единственные, кто нервничает по поводу астрономического ралли в биткойне.



По мнению финансовых аналитиков фондов, опрошенных Bank of America Merrill Lynch, рынок биткоинов теперь считается самой переполненной торговлей на финансовых рынках.

26% опрошенных финансистов сказали, что они считают самым раздутым - рынок биткойнов;

22% считают, что самая перегретая ставка является длительной сделкой с индексом Nasdaq Composite;

21% считают самой переполненной сделкой - это шорт доллара США.



За текущий год биткойн увеличился в цене поднявшись с $950 в начале года аж до пика в $5000 благодаря тому, что технология blockchain получила более широкое признание, которая является основой цифровой валюты биткойн, а также глобальной политической неопределенности и дружественное (в основном) отношение азиатских стран к криптовалютам.



КНР заявила о запрете на торговлю биткойнами и другими цифровыми валютами на своих внутренних криптобиржах. Запрет будет распространяться только на торговлю цифровыми валютами на криптобиржах. По информации источника, власти Китая не планируют запрещать или приостанавливать внебиржевые сделки.



Опрос Bank of America был проведен с 01.09.17 по 07.09.17 среди финансовых менеджеров по денежным активам, у которых в управлении около $629.000.000.000.





Перевод специально для форума MMGP.



