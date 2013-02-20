Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 422,467 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Инвесторы называют рынок Bitcoin самым переполненным среди финансовых рынков

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 14:17
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,633
Благодарностей: 1,601
УГ: 201
КП: 0.155
подарки
награды Волшебный горшочек 
Инвесторы называют рынок Bitcoin самым переполненным среди финансовых рынков


Инвесторы называют рынок Bitcoin самым переполненным среди финансовых рынков.



Китайские регуляторы не единственные, кто нервничает по поводу астрономического ралли в биткойне.

По мнению финансовых аналитиков фондов, опрошенных Bank of America Merrill Lynch, рынок биткоинов теперь считается самой переполненной торговлей на финансовых рынках.
26% опрошенных финансистов сказали, что они считают самым раздутым - рынок биткойнов;
22% считают, что самая перегретая ставка является длительной сделкой с индексом Nasdaq Composite;
21% считают самой переполненной сделкой - это шорт доллара США.

За текущий год биткойн увеличился в цене поднявшись с $950 в начале года аж до пика в $5000 благодаря тому, что технология blockchain получила более широкое признание, которая является основой цифровой валюты биткойн, а также глобальной политической неопределенности и дружественное (в основном) отношение азиатских стран к криптовалютам.

КНР заявила о запрете на торговлю биткойнами и другими цифровыми валютами на своих внутренних криптобиржах. Запрет будет распространяться только на торговлю цифровыми валютами на криптобиржах. По информации источника, власти Китая не планируют запрещать или приостанавливать внебиржевые сделки.

Опрос Bank of America был проведен с 01.09.17 по 07.09.17 среди финансовых менеджеров по денежным активам, у которых в управлении около $629.000.000.000.


Перевод специально для форума MMGP.

__________________
Реклама: YoBit.Net - У нас курс Биткойна Выше на 2-5 тысяч рублей!

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
☆☆☆ Выгодный обмен RUB, UAH, USD, BTC ☆☆☆
Denver10 на форуме  
Ответить
Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Инвесторы назвали главные риски для финансовых рынков (инфографика) moskva Горячие новости 0 23.07.2017 00:49
Сюрреализм финансовых рынков Oziris Новости в мире финансов и инвестиций 1 18.08.2016 20:13
Технический анализ финансовых рынков MaxInvStyle Видео-уроки 0 31.05.2013 22:53
Классификация финансовых рынков MaxInvStyle Видео-уроки 0 31.05.2013 22:47

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Aisller
ПАММ счет Prioritet:357992 (Alpari)
От Aisller в разделе «Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар pilot10
Сервис Telegram позволяет покупать мобильные минуты за биткойны
От pilot10 в разделе «Новости криптовалют»
Аватар mark78
MasterCard внедряет компьютерные чипы в кредитные карты
От mark78 в разделе «Новости платежных систем»
Аватар softi-biz
Игра за чужой счёт от softi-biz
От softi-biz в разделе «Прогнозы»
Аватара нет
ojooad.com - ojooad
От Baronka в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
какое ателье посоветуете?
От -dmitriy- в разделе «Курилка»
.     
Пользователей
422,467
Тем
488,909
Сообщений
12,170,513

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube
  Telegram