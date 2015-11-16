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Quartz: Как только Джеймс Даймон "ругает" биткойн, значит пора его быстрей покупать

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Старый Сегодня, 14:03
#1
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Quartz: Как только Джеймс Даймон "ругает" биткойн, значит пора его быстрей покупать

Позавчера исполнительный директор крупнейшего американского финансового холдинга "JPMorgan Chase" г-н Джеймс Даймон, выступая на конференции для инвесторов в Нью-Йорке, в очередной раз заявил, что считает криптовалюту биткойн "мошенничеством" и всё это только такой вот мол "пузырь". Он заявил, что протокол с открытым исходным кодом однажды всё же "закроется". Он также в очередной раз пригрозил своим сотрудникам, что тот кто будет пойман на сделках с биткойнами будет немедленно им уволен за свою "тупость".

Однако многим в мире известно, что г-н Даймон уже в течение многих лет является такой как бы своеобразной криптовалютной Кассандрой (Кассандра - это мифологическая женщина предсказывающая несчастья). И скажем достаточно только воспользоваться поисковым сервисом, чтобы хорошо увидеть, что он поднимал свою первую тревогу насчет биткойна ещё в январе 2013 года, заявив тогда что у биткойна "ужасный запас курса его стоимости", который в основном используется в незаконных целях. И за все эти годы он уже озвучил несколько подобных утверждений и вы можете ознакомиться с ними ниже:



* Синими точками выше отмечены случаи когда г-н Даймон озвучивал свои предупреждения


Пока что об его оригинальной критике биткойна можно говорить с большой натяжкой как о чём-то предсказуемом - каждое его заявление насчет биткойна в прошлом совпадает с началом хорошего ралли на его удорожание. И если бы вы просто проигнорировали его советы и приобретали бы биткойн в моменты когда он ранее предупреждал вас не делать этого, то вы уже выиграли бы в деньгах в два-три раза. Обратите внимание на ещё одну табличку ниже - там только в одном месте стоят проценты со знаком минус, а в 2-х остальных случаях, то через 12 месяцев вы заработали бы на покупке биткойнов неплохие деньги. Где гарантия, что он не ошибется и в 3-й раз со своим последним "прогнозом" сделанным на этой неделе?





Так что же еще можно добавить по последнему "предупреждению" г-на Даймона? Ну скажем, если он ошибается в очередной раз и криптовалютная революция навсегда сметает мировые банки, подобные его американскому финансовому холдингу на помойку истории, то по крайней мере один член семьи Даймонов хорошо на этом хеджируется! Как он сам признался на этой конференции в Нью-Йорке - одна из его дочерей ранее купила себе биткойнов и уже сидит в чистой прибыли. "Теперь она думает, что она гений", - как-то со вздохом сказал он...

Перевод специально для mmgp.ru источник

https://text.ru/antiplagiat/59ba5195464c2
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Последний раз редактировалось OPLOTT; Сегодня в 14:10.
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